Стало зле біля річки: на Полтавщині загадково померла дитина

На Полтавщині виявили тіло 13-річного хлопчика неподалік річки Псел. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

За попередньою інформацією слідства, двоє хлопців 13 та 14 років перебували біля річки Псел в селі Веприк. Під час дозвілля 13-річному хлопцеві раптом стало зле. Дитина почала задихатися. Родичі викликали екстрену медичну допомогу.

Медики, які прибули на місце виклику, понад пів години намагалися врятувати його. Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за пунктом 2 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Полтавщині 9-річний хлопчик потонув у річці. Про загибель дитини до поліції повідомили працівники швидкої медичної допомоги. Тіло без ознак життя виявили в річці Сула в селі Білогорілка Миргородського району.

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