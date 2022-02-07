Стало зле після прибирання: у Терноплі 22-річну дівчину госпіталізувала швидка після клінінгу дому

Стало зле після прибирання: у Терноплі 22-річну дівчину госпіталізувала швидка після клінінгу дому

Дівчина вважає, що їй стало зле після використання побутової хімії.

У Тернополі до лікарні потрапила 22-річна дівчина після того, як напередодні прибрала у домі. Пацієнтку із свербіжем тіла та температурою госпіталізувала швидка у четвер, 3 лютого.

Про це повідомив повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

"О 4:07 бригада швидкої виїжджала на вул. Будного до 22-річної пацієнтки. Жінка скаржилася на висипання по всьому тілу, свербіж, печіння, набряк повік, підвищену температуру, захрипання. Алергічну реакцію пов’язує з тим, що напередодні використовувала побутову хімію", - йдеться у повідомленні.

Дівчину з діагнозом "алергічна реакція", "ангіоневротичний набряк" (набряк Квінке) після оперативно наданої медичної допомоги, госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

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