Стало зле після співбесіди: у Дніпрі чоловік прийшов влаштовуватися на роботу, але впав у калюжу і захлинувся

Стало зле після співбесіди: у Дніпрі чоловік прийшов влаштовуватися на роботу, але впав у калюжу і захлинувся

Правоохоронці встановлюють усі обставини смерті.

У Дніпрі чоловік прийшов влаштовуватися на роботу, однак після співбесіди він вийшов на вулицю, впав в калюжу і захлинувся.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася вдень 15 вересня на вулиці Маршала Судца. Там чоловік, на вигляд якому близько 50 років, прийшов влаштовуватися на будівництво. Після співбесіди він вийшов на вулицю, йому стало зле, він впав в калюжу і захлинувся.

На місці працювала слідчо-оперативна група і медики. Що саме стало причиною події, наразі невідомо. Встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, що у Дніпрі поруч з пішохідним переходом студентка провалилася в яму з водою. А в одній з багатоповерхівок виявили труп дівчини.

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