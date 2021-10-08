Стало зле у таксі: у поліції розповіли деталі смерті нардепа Антона Полякова

Стало зле у таксі: у поліції розповіли деталі смерті нардепа Антона Полякова

Лікарі "швидкої" намагалися реанімувати Полякова, але, на жаль, їхні зусилля були марними.

У поліції підтвердили смерть нардепа Антона Полякова. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини загибелі політика.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби столичної поліції.

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За даними поліції, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці. Відповідну інформацію вони отримали сьогодні, 8 жовтня. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та інші профільні служби.

Попередньо правоохоронці встановили, що нардепу стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, уранці 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова.

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