Стало зле за кермом і в'їхав у таксі: у Львові під час руху раптово помер водій маршрутки (фото)

В салоні перебували пасажири, але ніхто не постраждав.

Сьогодні ввечері, 13 січня, у Львові під час руху помер водій приміської маршрутки №184 а. Нещасний випадок стався близько 17:30 на вул. Гетьмана Мазепи поблизу ТРЦ "Спартак".

Як повідомляє ZAXID.NET з посиланням на патрульну поліцію Львівщини, маршрутка їхала з пасажирами.

За кермом перебував 47-річний водій. Йому під час руху стало зле за кермом і він в’їхав у таксі, пошкодивши тому задній бампер і кришку капота, після чого зупинився й помер.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Що стало причиною смерті кермувальника, наразі невідомо.

Нагадаємо, на Житомирщині загинув водій у ДТП, яку він сам спричинив.

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