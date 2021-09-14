Помер за кермом: у Дніпрі 21-річний чоловік на повному ходу перетнув дві суцільні смуги і врізався в дерево (фото)

Від отриманих травм він помер на місці.
У Дніпрі вдень 14 вересня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Чоловікові стало зле за кермом, в результаті чого він втратив керування і злетів на узбіччя.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Криворізькій. Там в дерево врізався водій автомобіля "ВАЗ". Попередньо, громадянину за кермом стало зле, він втратив керування і врізався в дерево. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Удар був такої сили, що передня частина авто буквально перетворилася на купу металу.
За даними "Дніпро Час", в аварії загинув 21-річний місцевий житель. Він перетнув дві суцільні смуги, у той же час ледь не зіткнувся з двома іншими автомобілями. Після чого врізався в дерево.
На місці працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі деталі події.