Стало зле за кермом, знепритомнів і влетів у маршрутку: в Полтаві сталась смертельна ДТП (фото)

Стало зле за кермом, знепритомнів і влетів у маршрутку: в Полтаві сталась смертельна ДТП (фото)

Внаслідок зіткнення загинув водій Toyota, який зіткнувся з мікроавтобусом.

Сьогодні, 10 січня, у Полтаві на вулиці Європейській зіткнулися автомобіля Toyota та мікроавтобус "Рута-25". Внаслідок аварії загинув 63-річний водій легковика.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

За кермом маршртуного таксі перебував 45-річний водій, внаслідок зіткнення пасажири транспорту не постраждали.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції. За попередньою інформацією слідства, водієві автомобіля Toyota під час руху стало зле, він втратив свідомість та допустив зіткнення з мікроавтобусом.

На жаль, лікарям, які також прибули на місце події, врятувати водія легковика не вдалося. Він помер в кареті екстреної медичної допомоги.

Наразі слідчі з’ясовують обставини аварії для визначення належної правової кваліфікації.

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