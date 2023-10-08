"Сталося масове вбивство": в екопарку під Харковом загинули всі тварини із контактної зони — результати розтину

До війни в екопарку налічували дві тисячі тварин.

Керівник "Фельдман Екопарку" на Харківщині повідомив про загибель щонайменше п'ятнадцяти тварин із контактної зони. Здебільшого в екопарку померли кролі, морські свинки та інші маленькі тваринки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентів ТСН.

Під час розтину ветеринари побачили в тварин типові ознаки отруєння миш'яком.

Хто нагодував тварин отрутою та навіщо, нині з'ясовує поліція. До війни в екопарку налічували дві тисячі тварин.

Як екопарк вижив під час війни

Не всі пережили обстріли та вимушену евакуацію. Догляд за тваринами працівники не припиняли навіть під обстрілами. І щойно це стало можливим, почали повертати їх додому. Контактну частину екопарку, де знайшли отруєних тварин, працівники готували до відкриття традиційного Балу хризантем.

В екопарку під Харковом масово загинули тварини Фото: Фельдман-ЕкоПарк

"У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти. Було", — повідомило керівництво "Фельдман Екопарку".

Нагадаємо, у вересні на Волині браконьєр застрелив червонокнижного зубра. Таких тварин у цьому регіоні до вбивства було лише 24 особини.

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