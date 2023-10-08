"Сталося масове вбивство": в екопарку під Харковом загинули всі тварини із контактної зони — результати розтину

До війни в екопарку налічували дві тисячі тварин.
Керівник "Фельдман Екопарку" на Харківщині повідомив про загибель щонайменше п'ятнадцяти тварин із контактної зони. Здебільшого в екопарку померли кролі, морські свинки та інші маленькі тваринки.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентів ТСН.
Під час розтину ветеринари побачили в тварин типові ознаки отруєння миш'яком.
Хто нагодував тварин отрутою та навіщо, нині з'ясовує поліція. До війни в екопарку налічували дві тисячі тварин.
Як екопарк вижив під час війни
Не всі пережили обстріли та вимушену евакуацію. Догляд за тваринами працівники не припиняли навіть під обстрілами. І щойно це стало можливим, почали повертати їх додому. Контактну частину екопарку, де знайшли отруєних тварин, працівники готували до відкриття традиційного Балу хризантем.
"У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти. Було", — повідомило керівництво "Фельдман Екопарку".
Нагадаємо, у вересні на Волині браконьєр застрелив червонокнижного зубра. Таких тварин у цьому регіоні до вбивства було лише 24 особини.
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