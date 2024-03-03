Сталося не так, як гадалося: росіяни зняли, як їдуть "нищити ЗСУ", однак не повернулися (відео)

Власне, так переважно і закінчується життя пихатих окупантів в Україні.

Окупанти зафільмували, як їдуть на вогневу позицію атакувати ЗСУ. Кадри стали для них останніми, бо по них відпрацювали наші воїни.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни зняли відео, як їдуть нищити ЗСУ, однак не повернулися

"Гради, гради, що ж ви х*хли не раді?", – кажуть окупанти у відео. Натомість згодом порадіти українському "вогнику" довелося їм самим. На щастя, ЗСУ ліквідували пихатих росіян.

Відомо, що автори відео – екіпаж російської установки РСЗВ БМ-21 "Град", військовослужбовці 3-го батальйону 488-го гвардійського мотострілецького полку.

"Як виявилося, відео стало посмертним. Внаслідок роботи української артилерії та найпотужнішої детонації БК окупантів було розщеплено на атоми", – зауважив Бутусов.

Нагадаємо, двоє українців перемогли чотирьох росіян у ближньому бою під Кринками.

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