Сталося не так, як гадалося: росіяни зняли, як їдуть "нищити ЗСУ", однак не повернулися (відео)

Власне, так переважно і закінчується життя пихатих окупантів в Україні.
Окупанти зафільмували, як їдуть на вогневу позицію атакувати ЗСУ. Кадри стали для них останніми, бо по них відпрацювали наші воїни.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Гради, гради, що ж ви х*хли не раді?", – кажуть окупанти у відео. Натомість згодом порадіти українському "вогнику" довелося їм самим. На щастя, ЗСУ ліквідували пихатих росіян.
Відомо, що автори відео – екіпаж російської установки РСЗВ БМ-21 "Град", військовослужбовці 3-го батальйону 488-го гвардійського мотострілецького полку.
"Як виявилося, відео стало посмертним. Внаслідок роботи української артилерії та найпотужнішої детонації БК окупантів було розщеплено на атоми", – зауважив Бутусов.
Нагадаємо, двоє українців перемогли чотирьох росіян у ближньому бою під Кринками.
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