- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 2 хв
Стали відомі графіки відключення світла по регіонах станом на 10 листопада
Через ворожі обстріли є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях.
У більшості регіонів України застосовуються погодинні графіки відключення електропостачання, наразі споживання електроенергії залишається високим.
Про це повідомили у ДТЕК та обленерго.
Дніпропетровщина
Черга 1.1: Світло буде відсутнє з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30.
Черга 1.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 22:00.
Черга 2.1: Світло буде відсутнє з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30.
Черга 2.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30.
Черга 3.1: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.
Черга 3.2: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.
Черга 4.1: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.
Черга 4.2: Світло буде відсутнє з 00:30 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.
Черга 5.1: Світло буде відсутнє з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 21:30.
Черга 5.2: Світло буде відсутнє з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 19:00.
Черга 6.1: Світло буде відсутнє з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 19:00.
Черга 6.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 19:00.
Одещина
Черга 1.1: Світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00.
Черга 1.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00.
Черга 2.1: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00.
Черга 2.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00.
Черга 3.1: Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:00.
Черга 3.2: Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30 та з 12:30 до 19:00.
Черга 4.1: Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:30.
Черга 4.2: Світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00 та з 12:30 до 19:00.
Черга 5.1: Світло буде відсутнє з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30.
Черга 5.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:00, з 11:30 до 12:30 та з 16:00 до 22:00.
Черга 6.1: Світло буде відсутнє з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30.
Черга 6.2: Світло буде відсутнє з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30.
Хмельниччина
Черга 3.2 має найдовший період відключення — 15 годин за добу.
Черги 5.1 також мають відключення тривалістю 15 годин за добу.
Черга 6.2 знеструмлюється на 14 годин за добу.
Черги 1.2, 2.1, 4.2, 6.1 знеструмлюються на 13 годин за добу.
Черги 1.1 та 5.2 знеструмлюються на 12 годин за добу.
Черги 2.2 та 4.1 знеструмлюються на 11 годин за добу.
Черга 3.1 знеструмлюється на 10 годин за добу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ проводить масштабну операцію «Мідас» у сфері енергетики.