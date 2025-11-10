Стали відомі графіки відключення світла по регіонах станом на 10 листопада

У більшості регіонів України застосовуються погодинні графіки відключення електропостачання, наразі споживання електроенергії залишається високим.

Про це повідомили у ДТЕК та обленерго.

Черга 1.1: Світло буде відсутнє з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30.

Черга 1.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 22:00.

Черга 2.1: Світло буде відсутнє з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30.

Черга 2.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30.

Черга 3.1: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.

Черга 3.2: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.

Черга 4.1: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.

Черга 4.2: Світло буде відсутнє з 00:30 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.

Черга 5.1: Світло буде відсутнє з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 21:30.

Черга 5.2: Світло буде відсутнє з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 19:00.

Черга 6.1: Світло буде відсутнє з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 19:00.