Ведмедик з троянд за пів мільйона гривень: стало відомо, для кого його робили

Квітковий ведмідь з троянд / © скриншот з відео

Реклама

Ведмідя, який гуляє мережею і нібито коштує півмільйона гривень, насправді був меншим і складався лише з 4 тисяч троянд. Це окреме замовлення для клієнта, і його вартість значно нижча від заявленої.

Про це розповіла журналістка Ольга Шок в коментарі Київ24.

«Насправді, ми з вами всі ці дні дивилися на зовсім іншого ведмедя. Я сьогодні завітала в цей квітковий, поспілкувалася з власницею, і вона мені розповіла, що ведмідь, який гуляє мережею, насправді це та композиція, яку вони робили для того, щоб встановити рекорд. І він справді складається з 10 тисяч троянд. А той ведмідь, який замовляли в них, це було окреме замовлення. І ось там було видно, що у вантажівку завантажують ведмедя, але він значно менший, там 4 тисячі троянди. І відповідно, цей ведмідь, на який ви всі з вами дивились, і всі обговорювали, що за півмільйона можна було придбати зовсім інші речі, він не вартує стільки, а він коштує менше», — розповіла вона.

Реклама

Вона сказала, що рекордний ведмідь містить у центрі логотип компанії та бренду, його створили на честь першого року роботи студії. Книга рекордів України запропонувала встановити такий рекорд, студія погодилась, і власниця розповіла, що над ідеєю працювали кілька місяців, а виготовлення композиції зайняло тривалий час.

За її словами, через неточну інформацію у соцмережах публіка сприймала зовсім інший об’єкт, а насправді рекордний ведмідь ніколи не був предметом продажу і виглядав значно масштабніше.

«Ну а той ведмідь, який дарували, він все ж коштує менше, складається лише з 4 тисяч троянд, а не з 10. Ну і відповідно, якби він і був навіть з 10 тисяч троянд, він зазначила мені власниця цієї студії, що його б неможливо було довести. Саме тому ми з вами трішечки дивились на іншу інформацію, і мережею все це поширювалося, але не так коректно, як насправді виявилось», — пояснила журналістка.

Нагадаємо, гігантський ведмідь із троянд за 536 тисяч гривень, подарований українським бізнесменом чи брендом, спричинив суспільний резонанс і критику як прояв марнотратства. Мережа обурилася через подарунок замість допомоги ЗСУ.