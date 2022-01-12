Стан 70-річного в’язня бойовиків на Донбасі погіршився після перелому ноги — заява омбудсмена

Стан 70-річного в’язня бойовиків на Донбасі погіршився після перелому ноги — заява омбудсмена

Окрім перелому, українець Атаманчук страждає також від ішемічної хвороби серця та захворювання Бехтерева.

Стан здоров'я громадянина України Віталія Атаманчука, якого російські окупанти незаконно утримують в Макіївській виправній колонії №32, різко погіршився.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсмен нагадала, що у березні 2021 року за невідомих обставин 70-річний Віталій зламав стегно. Замість потрібної хірургічної операції йому наклали на три місяці фіксатор, внаслідок чого кістка неправильно зрослася. Тепер чоловік може пересуватися лише за допомогою "ходунків".

“У такому віці неправильне лікування перелому може призвести до летальних наслідків", - наголосила Денісова.

Окрім перелому, Атаманчук страждає також від ішемічної хвороби серця та захворювання Бехтерева, яке прогресує та може спричинити параліч.

"Ліки, які донька передає батькові, він вчасно не отримує", - зазначила Денісова.

Окупанти ув’язнили Віталія Атаманчука у вересні 2018 року — до його будинку пізно ввечері увірвалися люди в балаклавах та військовій формі без розпізнавальних знаків, незаконно провели обшук, а потім забрали його до ізолятора тимчасового тримання в Донецьку.

"7 жовтня 2019 року "Верховний суд ДНР" незаконно засудив Віталія Атаманчука до 17 років ув'язнення за нібито "шпигунство на користь України", - повідомила Денісова.

Уповноважена з прав людини звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з проханням здійснити візит до Атаманчука та забезпечити йому кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше українська делегація у ТКГ поскаржилася, що Росія не робить жодних дій для обміну полоненими і повністю ігнорує це питання

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