Стан повітря в Тернополі після російських ударів: рятувальники повідомили, чи є небезпека

Забруднення повітря в Тернополі / © ДСНС

Реклама

У Тернополі після російського обстрілу фахівці ДСНС оперативно перевірили стан повітря, щоб виключити загрозу хімічного забруднення.

Про це пише ДСНС України.

За результатами аналізу, критичних показників, які могли б свідчити про серйозну загрозу, не виявлено.

Реклама

Перевищень наявності небезпечних хімічних речовин не зафіксовано. Є підвищений вміст продуктів горіння, які утворилися через масштабні пожежі після ворожих влучань.

«Загрози для населення немає!”– йдеться в повідомленні.

Спостереження за станом повітря в Тернополі триває. Місцева влада закликає громадян зберігати спокій, не панікувати та довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 19 листопада атакувала Тернопіль і влучила по житлових багатоповерхівках. Виникли пожежі, були зруйновані кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

Реклама

За останніми даним від ДСНС, через атаку на Тернопіль загинули 20 людей (двох з них — діти). Ще 64 особи постраждали (серед них — 16 дітей).