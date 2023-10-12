Стан ППО України: очільник Міноборони під час "Рамштайну" закликав партнерів надати більше систем

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров 12 жовтня зустрівся с командувачем Повітряних Сил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком. Вони обговорили стан протиповітряної оборони України та захист обʼєктів критичної інфраструктури.

Про це заявив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.

"Маємо бути максимально готовими до зими. Вчора під час засідання "Рамштайну" та двосторонніх зустрічей закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Окремо обговорили питання зимового періоду", - зазначив Умєров.

Також голова Міноборони ознайомився з напрацюваннями в галузі оснащення мобільних вогневих груп (МВГ) для боротьби з дронами-камікадзе.

"Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст",- додав він.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони України Рустем Умєров заявляв, що українські захисники забезпечені всім необхідним, щоб взимку здійснювати контрнаступ.

За його словами, партнери України взяли на себе нові "позитивні зобовʼязання".

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