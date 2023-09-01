"Стан середньої тяжкості": адвокатка патрульного з Дніпра розповіла про травми підзахисного

Під час нападу зі сторони загиблого водія, поліцейський отримав черепно-мозкову травму.
Стан здоровʼя патрульного з Дніпра, якого обвинувачують у перевищені службових повноважень, лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Про це повідомила адвокатка Юлія Сегеда, інформує власний кореспондент ТСН.ua.
Вона заявила, що під час нападу зі сторони загиблого водія, поліцейський отримав черепно-мозкову травму.
"Середньої тяжкості його стан оцінюють медики. У нього черепно-мозкова травма. Він ще не в змозі вільно переміщуватись, коли він підіймається і сідає, то у нього — запаморочення. Але все це наслідки дуже суттєвої серйозної черепно-мозкової травми", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що патрульний вперше прокоментував обвинувачення у вбивстві під час затримання.
Крім того, ми раніше інформували, що 31 серпня поліція відкрила справу через напад на патрульних.
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