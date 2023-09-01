"Стан середньої тяжкості": адвокатка патрульного з Дніпра розповіла про травми підзахисного

Під час нападу зі сторони загиблого водія, поліцейський отримав черепно-мозкову травму.

Стан здоровʼя патрульного з Дніпра, якого обвинувачують у перевищені службових повноважень, лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Про це повідомила адвокатка Юлія Сегеда, інформує власний кореспондент ТСН.ua.

Вона заявила, що під час нападу зі сторони загиблого водія, поліцейський отримав черепно-мозкову травму.

"Середньої тяжкості його стан оцінюють медики. У нього черепно-мозкова травма. Він ще не в змозі вільно переміщуватись, коли він підіймається і сідає, то у нього — запаморочення. Але все це наслідки дуже суттєвої серйозної черепно-мозкової травми", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що патрульний вперше прокоментував обвинувачення у вбивстві під час затримання.

Крім того, ми раніше інформували, що 31 серпня поліція відкрила справу через напад на патрульних.

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