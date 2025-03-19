"Станція наша. На окупанта вона працювати не буде": Зеленський про Запорізьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення щодо Запорізької атомної електростанції відбувалися під час зустрічі американських та українських команд в Саудівській Аравії, проте чи піднімалася тема Запорізької АЕС у розмові Дональда Трампа та Володимира Путіна 18 березня, поки невідомо.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

"Це питання дуже узагальнено піднімалося під час зустрічі наших команд в Джидді. І там обговорювалися моменти. Я про них говорив як з командами, так і під час консультацій щодо важливих інфраструктурних енергетичних об'єктів нашої держави ще до зустрічі наших команд в Саудівській Аравії. Деталі розмови Америки з "рускімі" щодо Запорізької станції мені невідомі", — сказав президент.

Водночас Зеленський чітко заявив, що Запорізька АЕС є українською, тож на окупанта вона працювати не буде.

"Щодо бачення, то так — це наша станція, без нас вона не буде працювати. За даними нашої розвідки "рускіє" дуже хочуть, щоб вона працювала без нас. Вони намагаються втягнути в це і МАГАТЕ, але МАГАТЕ є серйозною міжнародною інституцією. І поки вони нас не підводили. Я дуже сподіваюся, що так буде і в подальшому. Станція наша. Ці шість блоків для нас важливі. Українська сторона не дозволить, щоби ця станція на тимчасово захопленій частині нашої землі працювала на окупанта", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше на переговорах з Україною США обговорювали "питання щодо земель, які будуть збережені та втрачені, та всі інші елементи остаточної угоди". Дональд трамп тоді сказав, що тема ЗАЕС стане непростою під час переговорів.

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