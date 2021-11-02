Станцювали під Вєрку Сердючку у захисних костюмах: в Одесі пасажири трамвая шокували користувачів Мережі (відео)

Перформанс нібито відбувся у трамваї №12.

В Одесі група людей у ​​захисних костюмах та масках влаштувала у трамваї перфоманс. Вони танцювали під пісню української виконавиці Вєрки Сердючки.

Відео танців користувачі згодом завантажили до соціальних мереж.

На ролику видно, як близько 10 людей, які сидять у трамваї один навпроти одного, танцюють під пісню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Дехто з них знімав себе на телефон, дехто — танцював і підспівував. Водночас всі були одягнені в захисні від COVID-19 костюми, які використовують медики.

Очевидно, пасажири, які влаштували дискотеку в трамваї, — студенти. Однак для чого вони це зробили і чому саме у громадському транспорті, історія замовчує.

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