"Стандарти РФ": близько 3,5 тисяч вчителів на окупованих територіях проходять примусову "перекваліфікацію"

"Стандарти РФ": близько 3,5 тисяч вчителів на окупованих територіях проходять примусову "перекваліфікацію"

Йдеться про порушення прав на освіту.

Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір.

Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Telegram-каналі.

Для цього загарбники насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за «стандартами РФ».

Близько 3 з половиною тисяч вчителів з цих закладів вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях.

Акт примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав дитини в Україні", - підкреслила Денісова.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя.

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