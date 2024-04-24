Стане десятою: Україна підпише безпековий договір ще з однією країною

Це вже десята країна, з якою укладається угода.

Україна готується до підписання безпекового договору з Португалією. Так, сторони розпочали роботу над проєктом двосторонньої угоди та узгодили графік подальших переговорів.

Про це йдеться на сторінці Офісу президента.

Зазначається, що українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Окрему увагу приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, а також важливій ролі Португалії в реалізації Української формули миру та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня", – додають у повідомленні.

Загалом Україна уклала вже 9 двосторонніх безпекових угод. Зокрема, з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Раніше президент Зеленський анонсував укладання нових безпекових угод.

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