Стане "родзинкою" на новорічному столі: закуска "Ялинка" на крекерах

Закуска "Ялинка" на Новий рік 2023, яка сподобається кожному за святковим столом. Читайте рецепт на ТСН.ua.

Продукти, які потрібно взяти на закуску "Ялинки":

2 плавлені сирки;

4 яйця;

2 зубчика часнику;

1 пучок кропу;

10-15 шт. солоного крекеру;

варена морква, курага або гранат (для декорування);

сіль, перець, майонез за смаком.

Закуска "Ялинки" / Фото: pinterest.com

Спосіб приготування страви дуже простий і не потребує багато часу:

Яйця відварити та очистити. Натерти на дрібній тертушці. До яєць додати натертий плавлений сирок та подрібнений часник. Додати перець, сіль, майонез і ретельно перемішати. Вологими руками сформувати конуси, які будуть майбутніми "ялинками". Кріп промити, висушити, дрібно нарізати. Обваляти в зелені кожен конус.

Кожну "ялинку" потрібно поставити на окремий крекер. Прикрасити можна шматочками відвареної моркви, зернями гранату, курагою за бажанням.

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