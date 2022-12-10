Стане "родзинкою" на новорічному столі: закуска "Ялинка" на крекерах

Закуска "Ялинка" на Новий рік 2023, яка сподобається кожному за святковим столом. Читайте рецепт на ТСН.ua.
Продукти, які потрібно взяти на закуску "Ялинки":
- 2 плавлені сирки;
- 4 яйця;
- 2 зубчика часнику;
- 1 пучок кропу;
- 10-15 шт. солоного крекеру;
- варена морква, курага або гранат (для декорування);
- сіль, перець, майонез за смаком.
Спосіб приготування страви дуже простий і не потребує багато часу:
- Яйця відварити та очистити. Натерти на дрібній тертушці.
- До яєць додати натертий плавлений сирок та подрібнений часник.
- Додати перець, сіль, майонез і ретельно перемішати.
- Вологими руками сформувати конуси, які будуть майбутніми "ялинками".
- Кріп промити, висушити, дрібно нарізати. Обваляти в зелені кожен конус.
Кожну "ялинку" потрібно поставити на окремий крекер. Прикрасити можна шматочками відвареної моркви, зернями гранату, курагою за бажанням.
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