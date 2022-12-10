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Стане "родзинкою" на новорічному столі: закуска "Ялинка" на крекерах

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
342
Час на прочитання
1 хв
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Стане "родзинкою" на новорічному столі: закуска "Ялинка" на крекерах

Закуска на Новий рік 2023 / Фото: Pexels

Закуска "Ялинка" на Новий рік 2023, яка сподобається кожному за святковим столом. Читайте рецепт на ТСН.ua.

Продукти, які потрібно взяти на закуску "Ялинки":

  • 2 плавлені сирки;
  • 4 яйця;
  • 2 зубчика часнику;
  • 1 пучок кропу;
  • 10-15 шт. солоного крекеру;
  • варена морква, курага або гранат (для декорування);
  • сіль, перець, майонез за смаком.
Закуска
Закуска "Ялинки" / Фото: pinterest.com

Спосіб приготування страви дуже простий і не потребує багато часу:

  1. Яйця відварити та очистити. Натерти на дрібній тертушці.
  2. До яєць додати натертий плавлений сирок та подрібнений часник.
  3. Додати перець, сіль, майонез і ретельно перемішати.
  4. Вологими руками сформувати конуси, які будуть майбутніми "ялинками".
  5. Кріп промити, висушити, дрібно нарізати. Обваляти в зелені кожен конус.

Кожну "ялинку" потрібно поставити на окремий крекер. Прикрасити можна шматочками відвареної моркви, зернями гранату, курагою за бажанням.

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Дата публікації
Перегляди
342
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