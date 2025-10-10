Стане ще холодніше: прогноз погоди на 11 жовтня

До України суне похолодання / © Pixabay

У суботу, 11 жовтня, Україна перебуватиме під впливом виступу антициклону, скрізь очікується малохмарна погода з опадами.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вітер переважатиме північний / північно-західний, 7 — 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 — 20 м/с.

Погода у регіонах 11 жовтня

На півночі: температура вночі +5°+8°, вдень +8°+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

На півдні: температура вночі +10°+13°, вдень +12°+16°. Хмарно, місцями дощ.

На заході: температура вночі +4°+7°, вдень +8°+12°. Хмарно, місцями дощ.

На сході: температура вночі +8°+11°, вдень +14°+17°. Мінлива хмарність.

У центрі: температура вночі +6°+9°, вдень +9°+13°. Хмарно, місцями дощ.

У Києві: температура вночі +6°+8°, вдень +9°+11°. Хмарно, невеликий дощ.

Раніше народний синоптик повідомив, що друга декада жовтня вже від самого початку не тішитиме українців гарною погодою. Ймовірність дощів буде досить високою, хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться. Втім, уже наприкінці цього періоду тепло знову поступово повернеться, а опади минуть.