Станете розумнішими: ось чому варто вживати яйця

У виданні Eat This, Not That розповіли про дослідження, під час яких проводився експеримент із вживанням яєць особами у віці 18-75 років. Ці випробування показали, що щоденне вживання яєць, крім всього іншого, допомагає покращити свої розумові здібності. Зокрема, вони розвивають такі якості як короткочасна пам'ять, самоконтроль, концентрація уваги, розумова гнучкість і логіка.

Дослідники розповідають, що в яйцях є білок NWT-03. Саме завдяки йому реакції людини на різноманітні сигнали прискорюються. Також в яйцях присутні й інші компоненти, які позитивно впливають на функціонування мозку і його стан.

Найкраще, на думку, спеціалістів, їсти жовток. Адже в ньому містяться такі речовини як лютеїн, холін, зеаксантин, які позитивно впливають на роботу центральної нервової системи.

В чому ще користь яєць

Середнє яйце містить 5-7 г білка. Він необхідний людському організму для функціонування м'язів. До його складу також входять жири (зокрема і невелика кількість рослинних Омега-3) та жиророзчинні вітаміни. А ще до десяти різних мінералів, які потрібні для обміну речовин.

Ключовими у складі яєць є вітаміни групи В, а саме кобаламін (вітамін В12) та рибофлавін (вітамін В2). Вони відіграють важливу роль у роботі організму і потрібні людині для підтримки здоров'я серцево-судинної системи. Особливо, якщо у вашому раціоні мало м'ясних продуктів.