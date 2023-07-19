Стануть серйозним ударом: які санкції мають бути запроваджені проти росіян

Люди, які працюють на Росію, мають усвідомлювати неминучість наслідків.

Хоча громадяни країни-агресорки й кричать про "загнівающій Запад", вони дуже тримаються за можливість проживання й відпочинку там. Так, росіян потрібно позбавити її.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

На думку голови ОП Андрія Єрмака, родичів конструкторів російських озброєнь, а також їх самих, російських пропагандистів, їх близьких та культурних діячів необхідно позбавити права на володіння нерухомістю на Заході.

"Також їм потрібно заборонити навіть подорожувати по країнах західного світу", – акцентував голова ОП.

Нагадаємо, 13 липня, Верховна Рада ухвалила закон про застосування санкцій. Він передбачає створення реєстру підсанкційних осіб та можливість оскаржити обмеження.

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