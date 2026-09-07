Стара хата у Карпатах: пара купила житло, яке всі оминали десятою дорогою (фото)

Родина, яка купила стару хату в Карпатах / © скриншот з відео

Реклама

Моложе подружжя з двома дітьми купило стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.

Про це самі блогери @us.and.bus розповіли у TikTok.

Реклама

Відео швидко розійшлося Мережею: подружжя з немовлям і маленькою донькою показали старовинний дерев’яний будинок на гірському схилі, який щойно став їхнім.

Реклама

Історія спонтанної покупки занедбаної хати в Карпатах викликала жваву дискусію — від захоплення сміливістю родини до застережень щодо побуту з дітьми у віддаленому селі.

На відео можна побачити, як чоловік у картатій сорочці, жінка з немовлям на руках і маленька дівчинка позують на тлі традиційної карпатської хати з характерною скляною верандою.

Стара хата у Карпатах / © скриншот з відео

Будинок довго стояв порожнім: дах вкриває заіржавіла бляха, дерево фасаду потемніло від часу, а у вікнах — розбиті шибки. Подвір’я заросло сухими гілками й хащами, тож роботи попереду вистачить.

Стара хата у Карпатах / © скриншот з відео

Кардинальна зміна життя

За кадром авторка відео розповіла історію рішення, яке змінило їхнє життя.

Реклама

«Ми зробили те, про що здається, самі ще не до кінця усвідомили. Купили стару хату в Карпатах. Хату, якій вже багато років. На схилі серед гір, подалі від шуму й сусідів. Ми такого не планували, просто одного дня приїхали сюди, побачили це місце і зрозуміли, що хочемо спробувати. Тут багато роботи, дуже багато. Але нам хочеться не просто відремонтувати цю хату, хочеться повернути їй життя і поступово зробити її нашим місцем. Тож це тільки початок, і ми дуже хочемо показати вам, що з цього вийде. Тож ми починаємо», — поділилась вона.

Реальна причина, чому будівля довго пустувала, банальніша: складно й дорого реставрувати аварійне житло у важкодоступній гірській місцевості.

Люди розділилася на два табори

Під відео зібралося чимало коментарів, і глядачі явно розійшлися в оцінках. Частина аудиторії щиро підтримує родину й вірить в успіх задуму: «Мрію про таке. Вам успіху і терпіння. Все у вас вийде! Головне не здавайтесь».

Користувачка Ziablyk додала: «Це не просто хата, це ваш внутрішній сімейний світ, молодці. Бажаємо успіхів». А Михайло Ґаб’ян побажав: «Дай Боже щастя вам, молоді люди. Працюйте, буде не легко, але у вас все вийде, в любому випадку, на добре!»

Реклама

Інші коментатори дивляться на ситуацію тверезіше й піднімають незручні побутові питання. Насамперед про те, як у горах виховувати двох дітей: «Це все класно, а що там робити? У вас двоє дітей — гуртки, садочки, школи? А робота? Ви уявляєте, як з тих гір кудись добратись?».

Були й ті, хто ділився власним досвідом переїзду в глушину. Користувачка @TatiAnna88 написала: «Які ви молодці! Бажаю вам сили, терпіння, наснаги! Ми колись просто приїхали в бабці чоловіка будинок, просто прибрати, але згодом стали жити, відновили з роками, і ми не шкодуємо! І хоч ні школи, ні магазинів не було, наша донька здобула освіту відмінно, вже закінчила два університети, так що ніяких перепонів не може бути, якщо людина щось запланує. Зараз головне, щоб наші діти усі жили в мирі».

Тренд останніх років

Історія цієї родини вписується в ширше явище останніх років — повернення українців до автентичного дерев’яного житла в Карпатах і бажання рятувати старі хати від занепаду. Попри відсутність інфраструктури поруч і величезний обсяг ремонтних робіт, подібні проєкти надихають інших братися за схожі виклики й берегти традиційну гуцульську архітектуру.

Раніше ми писали про те, як пара залишила міську квартиру та переїхала у село Павлівка неподалік Івано-Франківська. Тут вони придбали невеликий старий будинок без ремонту, розташований поруч із лісом, заплативши за нього $15 тисяч.

© скриншот з відео

Новини партнерів

Новини партнерів