Старався для окупантів, а вони його "кинули": СБУ затримала зрадника на Миколаївщині

Служба безпеки викрила ще одного зрадника, який співпрацював з російськими військами під час окупації частини Миколаївщини.

Про це повідомили в СБУ.

Фігурантом виявився мешканець Снігурівщини. Після захоплення населеного пункту він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

"Зловмисник добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах, що були розташовані на виїздах з населеного пункту. Там він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для перевірки. Потім фігурант виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з окупантами. Однак під час звільнення Снігурівки російські окупанти залишили свого поплічника у місті і не взяли його з собою, коли тікали на лівобережжя Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на території регіону. Однак співробітники СБУ розшукали його і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше стало відомо, що на Донеччині затримано подругу очільника "народної ради ДНР". Фігурантка перебувала на прямому зв'язку з командиром спецпідрозділу ГРУ, який дислокується на передовій.

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