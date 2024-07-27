Старець Євдоким отримав видіння про кінець війни в Україні

Старець Євдоким у своїх молитвах і видіннях отримав божественне одкровення про майбутнє України.

Просвітлений старець Євдоким отримав видіння, в якому Господь показав йому майбутнє України. Це видіння дає надію, що наші молитви будуть почуті, а вороги покарані Богом, і цей день вже наближається.

Про це повідомляє "Український молитовник".

"Це буде великий історичний день для нашої країни, а до нього приведуть важливі події у світі. На зміну нинішнім світовим лідерам прийдуть нові особистості. Однією із таких подій стане зміна лідера Китаю, оскільки нинішній лідер поступово втратить свою владу через серйозні проблеми зі здоров'ям. Його наступник буде більш лояльним до України і сприятиме співпраці з нашою країною", - розповів старець.

У своєму видінні старець побачив, що новий лідер Китаю значно посилить контроль над Росією, що вплине на хід війни в Україні. У цьому допоможе також експрезидент США Дональд Трамп.

Також він розповів, що колишній президент США зможе вплинути на Путіна, щоб той повернувся до кордонів 2022 року.

Крім того, Євдоким побачив у своєму видінні серію глобальних кібератак, які змінять світовий порядок і вплине на всі сфери життя на планеті, включаючи банківські, медичні та урядові системи.

Він віщує, що аварія на Ростовській атомній станції, яку в Росії замовчують, матиме серйозні наслідки. Хоча вона не буде такою катастрофічною, як Чорнобиль, вона викличе проблеми зі здоров'ям населення, що послабить Росію і змусить її відмовитися від імперських амбіцій.

За його словами, Україна пройде через великий процес трансформації, що призведе до народження нових лідерів та становлення країни як центру Європи. Перемога України стане початком нової ери, коли вона стане наставником для інших народів, і проведе масштабні реформи, які відповідатимуть сучасним потребам та прагненням українського народу.

Нагадаємо, старець Прохор побачив точну дату підписання мирної угоди, яка принесе довгоочікуваний мир Україні.

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