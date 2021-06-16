Старенька мати тримала за ногу: у Маріуполі врятували самогубцю, який стрибнув з балкона і повис (відео)

На допомогу прийшли правоохоронці, які витягли чоловіка на балкон.

У Маріуполі Донецької області правоохоронці врятували 62-річного чоловіка, який намагався скоїти самогубство. Містянин стрибнув з балкона і повис на білизняних мотузках на балконі четвертого поверху.

Про порятунок самогубці розповіли у пресслужбі Нацполіції Донецької області.

Подія сталася вчора, 15 червня, близько 19:00. Двоє правоохоронців, які чергували у приміщенні ГУ Нацполіції у Донецькій області, почули крики про допомогу, які лунали із 5-поверхового будинку, розташованого поруч. Вони побачили чоловіка, який висів на білизняних мотузках на балконі четвертого поверху.

"Чоловік не міг поворухнутися, зависнувши на висоті. Його з останніх сил намагалася втримати літня жінка, яка була у шоковому стані та сама ледь трималася на ногах", - розповідають співробітники поліції.

Правоохоронці кинулися до квартири та за руки і ноги витягли потерпілого з балкона. Як виявилося, 62-річний чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, вирішив вкоротити собі віку, стрибнувши униз.

"Син пішов на балкон, а потім чую - кричить: "Дай руку!". Виходжу – а він за балконом висить. А я ж не можу його витягнути ніяк. Тримаю за ногу, як можу, однією рукою… Кричала на вулицю "люди, допоможіть", а люди проходять повз. Спасибі, хлопці, поліцейські, почули, прибігли. А так би все… Дай бог їм здоров’я, врятували", - розповідає пенсіонерка.

Чоловіка госпіталізовано. Поліцейські також викликали "швидку допомогу" його літній мамі, якій стало зле.

Керівництво поліції Донеччини подякувало співробітникам поліції Артему Абраменку та Руслану Михавчуку за врятоване життя.

Нагадаємо, що Дніпрі на Самарському мосту дівчина намагалася вкоротити собі віку. Її намагалися врятувати перехожі, але не втримали і вона шубовснула у воду.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання