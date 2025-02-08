Стареньку матір загиблого військового жорстоко побили в Одесі: що відомо

Жінці буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу.

В Одесі стався обурливий інцидент — 72-річну матір загиблого військового жорстоко побила працівниця офісу міської організації "Батьківщина".

Про це повідомила директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич, адже постраждала жінка працює в одеській школі.

За словами Буйневич, мати загиблого героя прийшла до офісу "Батьківщини", де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування компанією "ІнтоСана". З її слів, працівниця офісу відмовилась пускати її у пустий офіс, а після словесної суперечки вдарила її в груди.

"Жінка впала, їй придавили груди коліном, натягнули на голову капюшон і били рукою по голові. Людина втікала звідти настільки швидко, наскільки їй дозволяв вік ", — пише Буйневич.

Постраждала ледь змогла дістатися роботи, де їй стало зле. Лікарі швидкої допомоги зафіксували травми та передали інформацію правоохоронцям.

Пізніше, як розповідає Буйневич, нападниця зв’язувалася з нею під виглядом благодійниці, намагаючись дізнатися контакти постраждалої.

"Ситуація перевертається так, наче 72-річна жінка, яка перенесла інсульт після загибелі сина, била ногами працівника офісу!!! Підскочила і вдарила? Ви її бачили??? Там від сили 50 кг, ледь дихає! Вона підняти ногу не може, як же змогла бити жінку, яка займається якимись бійцівськими видами спорту???" — написала директорка департаменту та зазначила, що їй навіть погрожують у соціальних мережах, вимагаючи покарати працівника школи, яка бʼє людей.

Буйневич звернулася до керівників міської організації партії та закликала припинити переслідування матері загиблого Героя, яка перебуває у критичному стані та на межі повторного інсульту.

На цю ситуацію вже відреагував мер Одеси Генадій Труханов. Він зазначив, що взяв це питання під власний контроль.

"Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання", – зазанчив мер міста.

Нагадаємо, в Одесі однорічний хлопчик, знайдений мертвим у морозильнику, перед тим зазнав опіків і потребував медичної допомоги. Мати та співмешканець дитини отримали підозри й запобіжні заходи.

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