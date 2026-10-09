Генеральний директор 1+1 media Ярослав Пахольчук / © ТСН

Реклама

Українські телеканали повертають в ефір великі розважальні формати, які були популярними до повномасштабної війни. Навесні на телеканалі ТЕТ вийшов новий сезон «Караоке на Майдані», а цієї осені на «1+1 Україна» відбудеться прем’єра нового сезону «Голосу країни». Генеральний директор 1+1 media Ярослав Пахольчук розповів, чому знайомі аудиторії формати знову працюють та як сьогодні змінюється підхід до дистрибуції контенту.

«У мене є спостереження: старі добрі речі працюють добре. Це ті формати, які асоціюються з мирним життям, є позитивними і викликають у людей внутрішнє тепло: "Караоке на Майдані", "Голос країни", "Сніданок з 1+1" — ці проєкти живуть», — каже Ярослав Пахольчук.

Реклама

Водночас у 1+1 media роблять ставку не лише на повернення відомих форматів, а й на новий контент та його присутність на різних платформах. Одним із таких проєктів став true crime серіал «Тиха Нава», який узимку презентувала платформа Київстар ТБ.

Реклама

«Ми поки що перевірили його на платформі, скоро перевіримо на телебаченні, в ютубі. Я вже давно схиляюся до позиції, що потужний продукт працює на всіх платформах. І платформи не конкурують між собою, а доповнюють одна одну. Тому що є чітка сегментація, кластеризація вʼюзерів, як я їх називаю. Хтось любить дивитися ютуб, хтось — Smart TV, хтось — контент на телефоні. А комусь принципово сходити подивитися прем’єру в кіно. У кожного є свій головний, зручний особисто для нього канал доставлення. Буває, що людина користується одразу кількома такими каналами, але однаково є основний. І ми мусимо бути всюди з якісним, сильним продуктом»

Однак навіть сильний продукт не гарантує прогнозованого результату. За словами Пахольчука, під час війни на сприйняття контенту суттєво впливає суспільний контекст у конкретний момент — фактор, який медіабізнес практично не може передбачити.

«Якщо у вас є подієва прем’єра, один показ одного епізоду, і він потрапляє, наприклад, у такий день, коли був приліт в Охматдит — усе, ви точно повз. Повторити премʼєрність не можна. Якщо ж йдеться про триваліший продукт — кілька тижнів — і, наприклад, він потрапляє на настрій, де наші роблять успішну контратаку на Харківщині чи під Курськом, то в суспільстві є піднесення і загальне сприйняття контенту тоді теж інше, — пояснює Ярослав Пахольчук. — Тобто успіх ситуативного продукту дуже залежить від настрою, а його передбачити не можна… Ми обговорюємо ситуацію в вересні 2026 року. А чи знаємо ми, що буде в грудні 2027-го?»

Більше про повернення великих шоу, мультиплатформенну модель контенту та роботу медіабізнесу в умовах невизначеності — в інтерв’ю Ярослава Пахольчука для «Детектор медіа».

Реклама

Новини партнерів