Старий Новий рік 2022: коли святкують, ворожіння, традиції свята, що не можна робити в цей день

Старий Новий рік 2022: коли святкують, ворожіння, традиції свята, що не можна робити в цей день

Старий Новий рік святкується в Україні в ніч з 13 на 14 січня. Це унікальне свято, адже воно існує лише в тих країнах, де церква досі використовує юліанський календар. В 2022 році Старий Новий рік випадає на п’ятницю, а тому після роботи можна повністю насолодитися усіма традиціями українського народу. Як українці святкують це свято та що не можна робити в ніч з 13 на 14 січня за народними прикметами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Старий Новий рік (Orthodox New Year): що це за свято і його історія

Таке свято як Старий Новий рік виникло на початку XX століття, коли запровадили зміну календарів. До цього часу весь світ, як і мешканці території сучасної України, жили за Григоріанським календарем. 1918 року велика кількість країн перейшла на Юліанський календар. Цікаво, що останній було введено ще за часів правління Юлія Цезаря (45 рік до н.е.) і він відрізняється від Григоріанського рівно на 13 днів. Тому в Україні часто говорять, що 13 січня — це Новий рік за “старим стилем”.

Старий Новий рік - це Новий рік за "старим стилем" / Pexels

Коли на території колишньої Російської імперії перейшли на Юліанський календар, православна церква від нововведення відмовилася і продовжила святкувати всі новорічні свята за старим календарем. Оскільки сьогодні Новий рік вже не прив’язаний до церковної дати, в Україні його святкують саме 1 січня. Але в нашій пам’яті все ще залишилися традиції предків, які існували на Старий Новий рік 13-14 січня. І їх варто запам’ятати, щоб передати наших дітям та онукам.

Старий Новий рік: багата кутя та інші звичаї українців

Старий Новий рік збігається з вшануванням дня святого Василя. В цей день наші предки намагалися не спати всю ніч, ходили в гості до сусідів, родичів та знайомих, засівали і бажали щастя в новому році. Ці традиції настільки сильно вкоренилися в свідомості українців, що знайшли своє відображення в святкуванні Старого Нового року.

13 січня традиційно вся родина збирається на Щедрий вечір. В народі його називали по-різному: Маланки, Овсінь, Василя, Товста (Щедра) кутя, Щедрець. Цього дня за церковний календарем вшановується пам’ять преподобної Малани Римлянки. На святковий стіл господині обов’язково готували багаті та ситні страви. Особливо популярними серед наших предків були домашні ковбаси, сало, вареники, свинина, млинці з різною начинкою. Як і на Святвечір головною стравою вважалася кутя. Але, на відміну від різдвяної, вона готувалася з додаванням молока, вершкового масла, сала чи смальцю.

На Старий Новий рік готували "Щедру кутю", яка відрізнялася додаванням молока, смальцю, сала чи масла / pixabay.com

За святковим столом сідали всією сім’єю, одягнувши чистий та ошатний одяг. За традицією потрібно було попросити вибачення у кожного, кого ви могли образити минулого року. Також за столом співали пісень і по-всякому веселилися.

Після вечері дівчата збиралися групами і ворожили на нареченого та долю. Також в переддень Старого Нового року молодь обов’язково йшла співати обрядових пісень, які носять назву щедрівки. До цього дійства починали готуватися заздалегідь: розучували тексти, підбирали вбрання, готували веселі сценки.

Опівночі, 14 січня, настає день Василя (Старий Новий рік). З самого ранку хлопчики ходили по сусідам і віншували (посівали оселю зерном). Існували навіть особливі посівалки — вірші з побажаннями щастя, благополуччя і багатого врожаю. За народними повір’ями першим в будинок на Старий Новий рік повинен зайти саме чоловік, тоді родину в новому році чекають лише хороші події.

Ворожіння на Старий Новий рік

Ворожіння на Старий Новий рік / pixabay.com

На Старий Новий рік дівчата ворожили на долю та нареченого. Варіантів ворожінь досить багато, але всі вони були досить простими та веселими:

Ворожіння на Старий Новий рік, щоб дізнатися ім’я судженого — дівчина виходить на вулицю і питає першого ім’я в першого чоловіка, якого зустріне. Ворожіння на Старий Новий рік на майбутнього чоловіка — потрібно взяти хліб, гачок та обручку. Всі ці предмети викладають у посудину з дрібними камінчиками. Дівчині зав’язують очі і вона повинна дістати з посудини один з трьох предметів (хліб означає, що чоловік буде багатим, гачок — бідним, а обручка — красивим). Ворожіння на Старий Новий рік на те, яка з дівчат першою вийде заміж — по черзі дівчата катають по підлозі обручку, якщо вона покотиться до дверей, значить, дівчині потрібно чекати на сватів. Ворожіння на Старий Новий рік на здійснення бажань — перед сном потрібно написати на окремих аркушах паперу 10 потаємних бажань і покласти їх під подушку. Зранку, на Василя, витягніть один з аркушів. Яке бажання витягнули, те здійсниться в 2022 році. Ворожіння на Старий Новий рік на заміжжя — потрібно взяти миску з водою, кілька шкаралуп волоського горіха і свічок (за кількістю дівчат, які ворожать). Свічки вставляються в шкаралупи, запалюються і випускаються на воду в миску. Чия свічка згорить найшвидше, та дівчина першою вийде заміж. А якщо шкаралупа потонула, її власниці не бачити заміжжя. Ворожіння на Старий Новий рік, щоб дізнатися відповідь на важливе запитання — спочатку потрібно задати запитання, щоб на нього можна було відповісти “Так” або “Ні”. Потім взяти банку з будь-якою крупою і лівою рукою дістати жменю зерен. Перерахуйте їх. Якщо кількість парна відповідь буде “Так”, непарна — “Ні”.

Народні прикмети на Старий Новий рік

На Старий Новий рік завірюха, значить врожай горіхів буде хорошим / pixabay.com

Існувало чимало народних прикмет на Старий Новий рік, за якими наші предки намагалися прогнозувати врожай на наступний рік:

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ясне і зоряне небо віщувало багатий врожай ягід;

туман на Старий Новий рік означає, що наступного року буде гарний врожай городини;

14 січня на деревах лежить пухнастий іній — цього року можна буде досхочу поласувати медом;

на Старий Новий рік завірюха, значить врожай горіхів буде хорошим;

в переддень Василя ніч зоряна, буде вдосталь ягід.

Що не можна робити на Старий Новий рік

На Старий Новий рік не рекомендувалося виносити з хати сміття — вважалося, що разом з ним виноситься і щастя / pixabay.com

Наші предки намагалися на Старий Новий рік не лаятися, не лихословити і ні з ким не сваритися. Також існували й інші заборони: