На Старий Новий рік готували "Щедру кутю", яка відрізнялася додаванням молока, смальцю, сала чи масла / pixabay.com

Старий Новий рік або Василів день 2022: традиції та звичаї посівання

Старий Новий рік або Василів день 2022: традиції та звичаї посівання

Святого Василя вважають покровителем землеробства.

14 січня - Старий Новий рік в Україні. Також День 14 січня також називають Василів день або день Святого Василя. Він вважався покровителем землеробства. Передує Старому Новому року Щедрий вечір або Меланки 13 січня.

Зауважимо, що Василій Великий — архієпископ Кесарії Каппадокійської в Малій Азії, визначний церковний діяч, один з Отців Церкви, християнський святий. Йому приписуються винахід іконостасу та складання літургії Василя Великого.

Напередодні для Святого Василя в Україні щедрують, в сам Василів день заведено посівати. На свято заведено готувати щедру кутю та ворожити. За прикметами, у цей день вдома обов'язково треба мати грошовий запас та не давати в борг.

Найважливішою традицією Старого Нового року є посівання. Посівати починають ще з самого ранку до сходу сонця, переважно хлопчики або чоловіки. Є прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік.

Як пише відомий український етнограф Василь Скуратівський у книзі "Місяцелік", у тих селах, де була церква, засівали після ранкової відправи, а де не було — вдосвіта. Батьки будили своїх синів (традиційно засівали тільки хлопчики, а дівчатка лише щедрували). Зодягтись, дітлахи брали спеціально виплетену рукавицю, наповнювали її зерном і, ставши перед образами, засівали власну хату.

Батьки обдаровували хлопців грішми, і тоді вони, починаючи з крайньої хати, оббігали сусідські оселі. Кожен намагався щонайпершим засіяти і отримати найкращий подарунок. Тим, хто спізнювався, давали лише млинці та пироги. Відтак за дітьми бігали пси, яких підгодовували юні посівальники.

Перших посівальників господиня садовила на порозі і роззувала, щоб вдома краще кури неслись, а господар тим часом йшов з коцюбою до сідала і зганяв курей, аби розпочинали скорше нестись.

У цей день вважалося за честь вітати всіх Василів. Деінде виносили на подвір'я дідуха і спалювали його, що символізувало початок Нового року.

На Поліссі існував регіональний звичай — так зване "посівання пастухів". Підлітки, котрі пасли або ж зголошувалися відпасти в новому рот худобу, напередодні одвідували своїх господарів. За звичаєм, засівальників, як і щедрувальників, приймали залюбки. Подарунком були прибережені з осені яблука, ліщинові горіхи, гарбузове чи соняшникове насіння тощо.

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Засівати оселю годилося лише житнім зерном (в рідких випадках — пшеничним). Інші злакові не використовувалися; це вже тепер нерідко спостерігаємо наругу над давнім обрядом, коли засівають горохом, будь-якою іншою крупою, у тому числі й манкою. Все це нівелює давню традицію. Засівальник мав розбірливо продекламувати поетичну примовку-побажання. Особливо цінувалися найбільш оригінальні.

Також дуже велика увага приділяється прикметам в цей день: наприклад, якщо в Василів день ясна погода і багато зірок на небі — добре уродяться ягоди, якщо завірюха — горіхи, а коли лежить іній на деревах — можна очікувати добрий урожай мед.

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