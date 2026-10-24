Starlink для дронів: термінали знову стабільно працюють на швидкостях

Starlink почав працювати / © Associated Press

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Станом на ранок, 24 жовтня, Сили оборони України і фахівці Міністерства оборони фіксують, що Starlink/ Starshield почав працювати на швидкості понад 161 км/год.

Про це повідомляють ТСН джерела в Міноборони.

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«Продовжуємо моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та зʼясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього звʼязку», — зазначають джерела.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що обмеження супутникового зв’язку для українських військових уже скасували, але вони залишаються чинними.

Запроваджені минулого тижня обмеження Starshield — військової версії супутникового Інтернету Starlink від компанії SpaceX — серйозно вплинули на роботу українських безпілотників.

За інформацією Associated Press, представники американської адміністрації висловлюють суперечливі позиції щодо відповідальності за рішення.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що особисто не наказував обмежувати роботу супутникового зв’язку. Він також висловлював сумніви щодо причетності Ілона Маска.

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