Укрaїнa
495
1 хв

Starlink для України під питанням: у Мінцифри пояснили, що відбувається

У Мінцифри відповіли, чи зміниться доступ України до Starlink на тлі різкої зміни Польщею курсу підтримки.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Starlink для України під питанням: у Мінцифри пояснили, що відбувається

Starlink для України / © depositphotos.com

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо умов оплати підписки на систему супутникового Інтернету Starlink.

Про це в Міністерстві цифрової трансформації заявили у відповідь на запит «Суспільного».

Як уточнили у пресслужбі відомства, перемовини стосуються подальшого забезпечення стабільного доступу українських користувачів до Starlink, який відіграє важливу роль у роботі оборонного сектору та критичної інфраструктури під час війни.

Деталі переговорів та можливі фінансові зобов’язання наразі не розголошуються.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям.

Навроцький заявив, що не підтримує документ, який йому передали на підпис. Він наголосив, що фінансову допомогу мають отримувати лише ті українці, які потенційно працюватимуть у Польщі.

Польський віцепрем’єр розкритикував рішення президента Польщі та заявив, що фінансування Starlink для України через вето президента Навроцького на закон про підтримку українських біженців буде зупинено.

Водночас Кароль Навроцький ініціював законопроєкт, який може заборонити «бандерівські символи». Він не уточнив, про яку саме символіку йдеться.

