Starlink Маска деякий час не працював біля Криму: Буданов відповів, чи це правда

Буданов наголосив, що Starlink у цій війні відіграє важливу роль на фронті

Голова ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий Інтернет Starlink компанії SpaceX деякий час не працював біля Криму 2022 року. Однак головний розвідник спростував заяви ЗМІ, що за цим може стояти розпорядження Ілона Маска.

Про це головний розвідник України сказав під час "Ялтинської європейської стратегії".

"Я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка", - прокоментував він, додавши, що ймовірною причиною, чому Інтернет не працював, може бути відсутність покриття.

Буданов наголосив, що Starlink у цій війні відіграє важливу роль під час виконання бойових завдань.

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти - абсолютно вся лінія фронту працює на них", - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на опублікований фрагмент біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона повідомило, що Ілон Маск 2022 року розпорядився відключити Starlink поблизу окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Однак, згодом сам Ілон Маск спростував затвердження телекомпанії CNN про відключення 2022 року Україні доступу до його сервісу Starlink біля узбережжя Криму.

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