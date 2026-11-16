Starlink створює нові виклики для України: під загрозою зв’язок вертольотів і робота дронів-перехоплювачів

Український дрон-перехоплювач під час полювання на російські «Шахеди» / © Фото з відкритих джерел

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Українські дрони-перехоплювачі та вертольоти, які полюють на російські безпілотники, можуть втрачати зв’язок і відеозображення через обмеження роботи терміналів Starshield на високій швидкості. Це ускладнює переслідування швидкісних цілей, зокрема російських реактивних дронів.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» розповів військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

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Starshield і дрони-перехоплювачі: чому зникає зв’язок на швидкості

За словами Лакійчука, сучасні безпілотники працюють за схемою «оператор — приймально-передавальний пристрій — дрон».

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«Коли оператор рухає маніпулятори джойстика, відповідні сигнали мають передаватися на дрон, а з безпілотника — надходити відеозображення. Однак якщо швидкість апарата перевищує 160 км/год, зв’язок із ним обривається. Оператор бачить лише чорний екран, а дрон продовжує летіти без керування», — пояснив експерт.

Через це українським перехоплювачам складніше переслідувати швидші цілі. Лакійчук навів приклад: апарат, який летить зі швидкістю до 160 км/год, не здатен наздогнати безпілотник, що рухається зі швидкістю 300 км/год.

Як обмеження швидкості впливає на українські вертольоти

Проблема стосується не лише безпілотників. За словами Лакійчука, українські вертольоти, які залучають до перехоплення ворожих дронів, також використовують планшети для наведення на цілі.

«Коли вертоліт зависає на місці або рухається зі швидкістю близько 40 км/год, зв’язок та управління працюють нормально. Але якщо він розганяється понад 160 км/год і починає переслідувати ціль, екіпаж уже не бачить її на екрані», — розповів експерт.

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Чим обмеження швидкості загрожує українській ППО: пояснення командира «Ахіллеса»

Втрата зв’язку під час розгону ускладнює перехоплення швидкісних російських безпілотників. Крім того, зниження швидкості польоту українських дронів може зробити їх вразливішими для ворожої ППО: у противника з’являється більше часу, щоб виявити апарат і завдати по ньому удару.

«Наприклад, безпілотник летить зі швидкістю 220 км/год, а ми знизили швидкість передачі сигналу до 160. До чого це призводить? Безпілотник рухається з меншою швидкістю, а чим менша швидкість, тим більше часу у противника на його виявлення та нанесення вогневого удару за допомогою своїх засобів протиповітряної оборони», — пояснив командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що через обмеження в роботі Starshield українські військові фіксували зриви місій дронів-перехоплювачів. За даними Axios, система припиняла передавати сигнал, коли безпілотник розганявся понад 161 км/год. Це ускладнювало боротьбу зі швидкісними російськими дронами, зокрема реактивними «Шахедами».

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що через обмеження швидкості українським силам стало складніше перехоплювати такі повітряні цілі. Проблема особливо відчутна для підрозділів, які використовують дрони-перехоплювачі для захисту українського неба.

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