Starlink тепер можна верифікувати на пошті: що зміниться для користувачів в Україні

Starlink / © Getty Images

В Україні розширили можливості верифікації терміналів супутникового зв’язку Starlink. Відтепер фізичні особи можуть підтвердити легальність своїх пристроїв не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях “Нової пошти” та “Укрпошти”.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Як пояснили у відповідних відомствах, новий етап реєстрації має пришвидшити внесення терміналів до whitelist та зменшити кількість нелегально використовуваних пристроїв.

Як верифікувати Starlink

Для реєстрації потрібно:

підготувати дані термінала (номер акаунта на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID);

мати з собою паспорт і РНОКПП;

звернутися до найближчого відділення пошти або ЦНАПу;

подати заяву та дочекатися на результат.

У середньому заяви опрацьовують протягом 48 годин, однак через великий попит можливі затримки.

У профільних структурах наголошують: кожен верифікований термінал — це додатковий рівень безпеки зв’язку в Україні та спосіб унеможливити використання супутникового інтернету ворогом.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України повідомляли про спрощення процедури верифікації Starlink для військових. Також фіксувалися спроби маніпуляцій з боку російських окупантів після блокування нелегальних терміналів, зокрема тиск на родини українських військовополонених із вимогами реєструвати обладнання на себе.

Раніше ми також писали, що спільні дії українського уряду та компанії SpaceX уже мали потужний ефект на фронті, де блокування супутникового зв’язку Starlink для росіян призвело до втрати управління військами. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов заявив, що на багатьох ділянках ворог був змушений зупинити штурмові дії через хаос у комунікації.