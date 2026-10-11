Starlink в Україні під загрозою?: «Флеш» відреагував на нові заяви Маска

Українців знову лякають відключенням Starlink: «Флеш» пояснив, чого чекати від Ілона Маска / © Associated Press

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У Мережі знову поширюються чутки про можливе відключення супутникового інтернету Starlink для українських військових на тлі останніх політичних заяв Ілона Маска. Військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій і радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов заспокоїв українців, наголосивши на прагматичності бізнесу SpaceX, однак застеріг про інші потенційні ризики.

Про це «Флеш» написав у соцмережах.

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За його словами, чутки про можливе припинення роботи Starlink в Україні регулярно з’являються після політичних заяв Маска. Водночас їх активно поширюють Telegram-канали противника, намагаючись посилити занепокоєння серед українських військових.

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«У нас із компанією SpaceX налагоджені добрі та стабільні партнерські відносини. Маск насамперед бізнесмен, а Україна приносить компанії SpaceX значний прибуток, тому я впевнений, що ніхто Starlink в Україні не відключить», — вважає радник Зеленського.

Водночас фахівець закликав враховувати й інші можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, на його думку, несподіванкою може стати рішення про підключення Starlink для Росії на її території.

Нагадаємо, Ілон Маск публічно підтримав Трампа в критиці Володимира Зеленського, заявивши, що український президент нібито «зайшов надто далеко».

Зауважимо, що у серпні цього року Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска однією з найвищих державних нагород України — орденом Свободи.

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