Староста села на Луганщині розповіла, як росіяни катують незгодних із окупацією

Вчителька фізики та математики і староста рідного села Макіївка у Луганській області Галина Глобчаста стала свідком окупації Росією регіону.

Жінку допитували і вимагали передати інформацію про односельців. Галина розповіла свою історію в ефірі «Сніданку з 1+1».

Сьогодні Макіївська гімназія Луганської області повністю зруйнована. У навчальному закладі, свого часу, спершу вчилася, а згодом працювала і сама пані Галина. Викладанню фізики та математики вона присвятила більше 30 років, а згодом очолила населений пункт. Наприкінці лютого минулого року за рішенням керівництва вона просила односельчан евакуюватися, адже російська армія стрімко наступала.

«Ну, не розуміли люди, що таке війна. Я всіх обійшла, обзвонила, всі відмовились виїжджати. Залишилась з ними», - пригадує вона.

У дворі Галини Леонідівни висів український прапорець, який сховала в сараї за будівельними матеріалами. Вона також зібрала й інші жовто-блакитні стяги з будівель, аби наш державний символ не потрапив до окупантів. Ввечері 3 березня 2022 року до Макіївки зайшли російські військові.

«4 березня з 4:30 почалася в селі зачистка. Заходили в хати, двері зачиняти не треба було. З автоматами, які наставляли на людей», - продовжує вона.

Галина продовжила виконувати обов’язки старости, їздила до Сватового купувати односельчанам ліки і продукти. Крім того, вона займалася питанням електропостачання. 12 квітня сталася подія, яка залишила слід не лише у її пам’яті, а й на тілі. Рідна школа, де Галина Леонідівна вчилася і викладала, стала місцем її допиту.

«Чую - ворота. Вони перестрибнули через забор. Чоловіків вісім в дуже такій екіпіровці, не слов’янської національності, зайшли на подвір'я. Вони зайшли в будинок, не знімаючи взуття, зайшли до мене на кухню», - пригадує пані Галина.

Тоді російські військові знайшли у її будинку старий кнопковий телефон і стару військову форму сина. Далі Галину потягнули до комп’ютера, в якому знайшли фото її будинку з українськими прапорами, світлини з волонтерства і переписки з представниками Міністерства інфраструктури щодо ремонту доріг у селах.

«І одразу починається. Ти, с*ка, письма до Міністерства пишеш. І він мене отак кулаком вдарив. У мене жилетка така в'язана. Вони мені зав'язують очі. Мене до підлоги аж головою. Руки назад. Кудись виводять. Тоді посадили мене в машину і повезли в школу. Що це школа, я розуміла, бо я ж там 33 роки попрацювала», - розповіла українка.

Військові РФ почали допит у кабінеті директора. «Де зброя, яке у тебе спрятали українці? Я кажу, що немає в мене ніякого зброї. Ви ж бачили, де я живу. І лягаю на підлогу. І починають вони мене бити. Палка в них там», - додала вона.

Питали також про заховані українські прапори, а далі – відвели до учительської, де жінку катували струмом. «Спочатку до руки, до лівої. Тричі. Чимось намазали. Потім до руки. Ну, до руки я ще не кричала. Може мені так здається, бо не знаю. А тоді п'ять раз на спину. От на спину було дуже жахливо. Я вигиналася і кричала», - стверджує староста Макіївки.

Жодних даних військовим РФ Галина Леонідівна не видала. Пізно вночі її відпустили додому та наказали вранці обійти село та передати особисту інформацію по кожному односельчанину.

Росіяни цілу ніч через вікно спостерігали приборами нічного бачення.

Проте Галина з чоловіком вирішили тікати. Із речей взяли лише медикаменти. О 13:00 по Макіївці їх вже шукали російські військові. До доньки, яка проживає у Львівській області, Галина Глобчаста з чоловіком добиралася два дні. Зараз жінка продовжує дистанційно вчителювати та виконувати обов’язки старости. Її будинок зруйновано.

Наразі у деокупованій Макіїівці та ближніх селах продовжуються активні бойові дії. Проте, Галина вірить у Збройні сили України та знає, що обов’язково повернеться до рідного села.