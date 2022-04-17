Стартувала реєстрація до IT кластеру Закарпаття: переваги і умови участі

Закарпатський IT-кластер почав реєстрацію резидентів

IT кластер Закарпаття оголосив початок реєстрації резидентів.

Учасниками кластеру зможуть стати члени ІТ-комʼюніті, котрі вже перебувають на Закарпатті постійно чи тимчасово, або планують невдовзі переїхати. Це можуть бути будь-які IT-компанії та фахівці, зокрема:

Компанії з найманими працівниками в штаті;

ФОПи, які мають контракти з українськими компаніями - як резидентами "Дія Сіті", так і не резидентами;

ФОПи, які мають контракти з іноземними компаніями;

Фрілансери;

“За останніми даними близько 35 тис. айтівців вже знаходяться на території Закарпаття. ІТ індустрія є міцною опорою економіки, тож зі створенням ІТ кластера Закарпаття з'явилася можливість збільшити потенціал області для розвитку економіки України та краю на рівні з іншими українськими кластерами. Вже сьогодні кластер Закарпаття співпрацює з ІТ кластерами та асоціаціями для підтримки їх резидентів, котрі вже знаходяться на території Закарпаття або планують переїхати", — розповіла Жанна Капіца, голова Наглядової ради ІТ Кластеру Закарпаття.

За її словами, на Закарпатті прагнуть усі необхідні умови для комфортної та плідної роботи представників ІТ-ком'юніті через розвиток потужної бізнес спільноти, ІТ освіти, інфраструктури та екосистеми.

"У майбутньому ми бачимо Закарпатську область одним з інноваційних та технологічних центрів України та світу", — зазначила Капіца.

IT кластер Закарпаття був створений 5 квітня. До Наглядової ради кластеру входять представники Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, ЕPAM, Intellias, SQUAD, Parimatch Tech, CANFLY та iншi компанії. Наразі ІТ кластер Закарпаття має домовленості про ексклюзивне партнерство з Львівським та Харківським ІТ Кластерами.

Резиденти Закарпатського IT Кластеру отримуватимуть допомогу та підтримку у таких напрямках:

взаємодія з ОВА та органами центральної влади з питання бронювання,

житлові питання,

допомога в управлінні талантами та освітою у ІТ сфері,

побудова та розвиток екосистеми, безпека, розвиток IT спільноти,

інвестиції та інновації, логістика, та інші.

Наразі робочі групи Наглядової ради визначають деталі та план робіт по кожному з напрямків.

Подати заявку на реєстрацію у кластері можна за посиланням:

Компанії - https://forms.gle/9pMUn4WMDVH2LxiKA

ФОП / freelancer - https://forms.gle/kSkc8mFZDA48PNhT8

Вся інформація, отримана через реєстраційні форми залишається суворо конфіденційною та не буде передана третім особам без явної та виключної згоди кандидата в резиденти.

Наголошується, що ні податкове, ні фізичне резидентство не є обов'язковими умовами для участі у кластері.

У ІТ кластері Закарпаття, як і у інших українських ІТ кластерах, будуть діяти реєстраційні та щорічні членські внески. Розмір щорічного внеску буде залежати від розміру компанії-резидента.