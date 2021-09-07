Стартувала всеукраїнська ініціатива, яка закликає дітей ділитися міфами та легендами свого краю

Стартувала всеукраїнська ініціатива, яка закликає дітей ділитися міфами та легендами свого краю

З метою збереження та популяризації культурної спадщини буде проведено конкурс, переможці якого долучаться до створення анімаційного серіалу.

Від 1 вересня до 15 жовтня 2021 року, на честь 30 річниці Незалежності, для школярів пройде всеукраїнський конкурс «Дивомандри. Україна – легенд та міфів країна»! Для участі у конкурсі треба зібрати команду з учнів 1-6 класів та їхнього вчителя, і подати заявку на сайті dyvomandry.com.ua.

Мета конкурсу – надихнути дітей на збереження, поширення та популяризації культурної спадщини України. У межах «Дивомандри. Україна – легенд та міфів країна», команди учасників мають розповісти про міфи та легенди своїх рідних країв.

За підсумками конкурсу, подані командами заявки буде зібрано у першу інтерактивну онлайн-бібліотеку міфів і легенд, яка буде розміщена у вільному доступі на сайті dyvomandry.com.ua. Крім того, 10 найцікавіших міфів та легенд, описаних конкурсантами, будуть оголошені переможцями: їх розмістять на інтерактивній Мапі Дивомандрів, а головне – за їхніми мотивами телеканал ПЛЮСПЛЮС створить анімаційний серіал.

Для участі у конкурсі необхідно:

сформувати команду із учнів 1-6 класів та їхнього вчителя-наставника, саме вчитель має подавати конкурсну заявку від імені його з учнями команди;

обрати та в текстовому форматі творчо описати міф чи легенду свого рідного краю (села, міста, району чи області, у якому розташована школа команди-учасниці);

креативно проілюструвати обраний та описаний міф чи легенду (фотографіями або малюнками);

подати заявку на сайті dyvomandry.com.ua не пізніше 19 вересня 2021 року.

Оцінювати конкурсні заявки буде журі у складі 4 шанованих експертів з різних галузей:

Олександр Голездренко – керівник відділу ефірного промо та дизайну нішевих телеканалів 1+1 media, супервайзер та режисер анімації телеканалу ПЛЮСПЛЮС.

Леся Юрчишин – учителька історії, правознавства і громадянської освіти в Новопечерській школі міста Києва.

Наталія Кривда – докторка філософських наук, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Світлана Тараторіна – письменниця, журналістка, PR-менеджерка, авторка фантастичного роману «Лазарус».

Конкурс є спільною ініціативою телеканалу ПЛЮСПЛЮС, що входить до складу групи 1+1 media та є автором однойменного мультсеріалу «Дивомандри», а також комунікаційної агенції Havas PR. Проводиться за партнерства з «Освіторією» та за підтримки УКФ.

Оцінювання відбуватиметься від 20 вересня до 1 жовтня, а переможці будуть оголошені не пізніше 15 жовтня 2021 року. З детальними умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті: dyvomandry.com.ua.

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