Стартував проєкт "Чарівний дзвінок": підтримка, навчання та розвиток для дітей 3-9 років

Громадська Організація "Можливості. Мотивація. Медіа" з командою NovaMedia School з Харкова створила справжній казковий проєкт підтримки "Чарівний дзвінок" для української малечі віком від 3-9 років. Проєкт повністю безкоштовний у ньому бере участь близько 500 маленьких українців.

Про це повідомила команда ГО "Можливості.Мотивація.Медіа".

Дитині у спеціальному застосунку MaPanda телефонує Морквинка - чарівний персонаж. Зустрічі з Морквинкою спрямовані на спілкування, підтримку, розвиток комунікативних навичок, емоційної грамотності, емпатії, критичного мислення, отримання корисних знань про світ (фінансова грамотність, світ тварин і птахів, космос, традиції, етикет...), а також - розвиток мовного апарату.

Чи головна мета спілкування з таким персонажем - знеболити почуття втрати через тривожні події в рідній країні. Для когось це втрата звичної обстановки та оточення, вимушений переїзд в іншу країну, а для когось – втрата домівки і навіть близьких. У багатьох малюків-учасників тати зараз пербувають на передовій.

Фото: ГО "Можливості.Мотивація.Медіа".

Батьки можуть самі обирати теми спілкування. На дитину чекають не лише інтерактивні ігри, які доступні завдяки функціоналу застосунку MaPanda, але й навчання та здобуття нових соціально-корисних навичок та звичок.

За Морквинками "ховаються" досвідчені педагоги-психологи із досвідом 3-7 років. Кожен дзвінок розробляє методист у співпраці зі сценаристом та психологом. Методика проєкту базується на сюжетно-тематичному спілкуванні з елементами пізнання навколишнього світу та теорії розв'язання винахідницьких задач.

Кожну зустріч дитинка допомагає рятувати Чарівний світ Морквинки від нападів Паразитусів. Навіщо це потрібно?

"Вау ефект" від нового Чарівного друга може швидко згаснути. Коли ж Морквинка - це не просто персонаж, а жива істота, у якій є своя історія, звичаї, звички та навіть негаразди, то це допомагає розвинути у дитинки емпатію та викликає цікавість до кожної зустрічі. Адже вона присвячена новій темі! А ще - відчувати себе Рятувальником Казкового світу - це справжнє диво!

Фото: ГО "Можливості.Мотивація.Медіа".

Дзвіночки здійснюються один-на-один - one to one, а також - групі діточок, коли вони разом в одному приміщенні. Називаються такі дзвінки one to offline.

Зараз в проєкті 300 діточок one to one та 16 груп (8-10 діточок), яким Морквинка телефонує в офлайн дитячі заклади.

Ці дітки перебувають не тільки в Україні, але ще й у 8 країнах світу через вимушену еміграцію.

Чарівні дзвінки повністю безкоштовні для учасників! Мета команди - збільшити кількість діточок one to one від 300 до 600 до кінця 2022 року.

Фото: ГО "Можливості.Мотивація.Медіа".

Вже зараз проєкт має неймовірні результати: 98% із 270 опитаних батьків дітей кажуть, що діти справді стали уважнішими, радіснішими, відкритішими та сприймають Морквинку, як друга, а не як вчителя.

Після закінчення проєкту кожна дитина отримає символ дружби - іграшка-Морквинка стане нагадуванням усього, чому дитинка навчилася у Казкової подружки.

Ідея застосунку, через який Морквинка спілкується з діточками, зародилася в компанії Bini Bambini технічною командою MaPanda. Завдяки педагогам та керівникам NovaMedia School кожен маленький українець 3-9 років тепер може отримати підтримку від нового Чарівного друга! Наразі в проєкті задіяно 29 українських спеціалістів, 11 з яких - "Морквинки".

Фото: ГО "Можливості.Мотивація.Медіа".

Ми віримо, що якщо плекати у серцях маленьких українців віру в дива та любов, то ці маленькі діти виростуть щасливими дорослими, які стануть гордістю та надією України!

Фото: ГО "Можливості.Мотивація.Медіа".

Проєкт впроваджується ГО "Мотивація. Можливості. Медіа" за підтримки проєкту "Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення в Україні", який впроваджується компанією GIZ за дорученням Уряду Німеччини.

Проект реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за підтримки Федерального уряду Німеччини, громадською організацією "Можливості.Мотивація.Медіа", NovaMedia school, VaPanda та Bini Bambini.