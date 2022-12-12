Старух розповів, скільки місцевих жителів перебувають у полоні в росіян на Запоріжжі

Про це в ефірі одного з українських телеканалів зауважив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, - пише Укрінформ.

"232 людини досі в полоні. Це і представники органів влади, і бізнесмени, і керівники підприємств. Мета викрадення різна: пограбувати, змусити співпрацювати", - повідомив Старух.

До того ж він прокоментував вибухи, які пролунали у тимчасово загарбаному Мелітополі напередодні на російських військових базах і внаслідок яких загинуло і поранено багато загарбників.

“У Мелітополі просто святкували день народження однієї негідної людини, і дуже голосно святкували. Тож, як зазвичай це буває, сталося самозаймання. Напевно, носять із собою щось не те. Тому сталися вибухи і, відповідно, багато постраждалих, тих, хто неправильно поводився з вогнем і не дотримувався техніки безпеки. Дійсно, постраждала значна частина окупантів, не вистачає місць у лікарнях, їх вивезено до Криму", - зазначив Старух.

Щодо інформації про нібито загибель "смотрящего" від Кадирова, який перебував на об'єкті, де стався вибух, глава ОВА сказав, що це має коментувати суто військове командування або Сили спеціальних операцій.

Він водночас додав, що деякі “кадировці” вирішили залишити Мелітополь.

Нагадаємо, днями міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відвідав українських військовополонених, яких утримає влада Росії. Зокрема, делегати перевірили стан військовополонених та поводження з ними, щоб "передати новини їхнім сім'ям".

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