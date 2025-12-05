ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3655
Час на прочитання
1 хв

"Старий світ рухнув": Буданов зробив жорстку заяву у річницю Будапештського меморандуму

Кирило Буданов назвав річницю Будапештського меморандуму доказом руйнування старого світу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © Getty Images

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що «старий світ, він зруйнований, він рухнув, його більше нема».

Цю заяву він зробив під час форуму «виСтоїмо», передає Новини.Live.

Буданов підкреслив, що прямим підтвердженням його слів є річниця підписання Будапештського меморандуму, в рамках якого Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

«Сьогодні ще й річниця Будапештського меморандуму. Так от, все, що я хочу сказати, що старий світ, він зруйнований. Він рухнув, його більше нема. Можна це там дивитись по-різному, добре, це погано, просто треба визнати, його більше не існує. І право, які були раніше, теж не існує. І старі правила працювати не можуть і не будуть. І Будапешт і річниця, роковина Будапештського меморандуму — це просто пряме підтвердження моїх слів», — заявив очільник ГУР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру.

Дата публікації
Кількість переглядів
3655
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie