"Старий світ рухнув": Буданов зробив жорстку заяву у річницю Будапештського меморандуму

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що «старий світ, він зруйнований, він рухнув, його більше нема».

Цю заяву він зробив під час форуму «виСтоїмо», передає Новини.Live.

Буданов підкреслив, що прямим підтвердженням його слів є річниця підписання Будапештського меморандуму, в рамках якого Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

«Сьогодні ще й річниця Будапештського меморандуму. Так от, все, що я хочу сказати, що старий світ, він зруйнований. Він рухнув, його більше нема. Можна це там дивитись по-різному, добре, це погано, просто треба визнати, його більше не існує. І право, які були раніше, теж не існує. І старі правила працювати не можуть і не будуть. І Будапешт і річниця, роковина Будапештського меморандуму — це просто пряме підтвердження моїх слів», — заявив очільник ГУР.

