Стас Петрусенко із Бахмута, дивом врятований бійцями ЗСУ отримав нову власну оселю у Дніпрі, - Максим Ткаченко, лідер-співзасновник ГО «ВПО України»

Для кожного з нас рідна оселя – це особиста фортеця й джерело сил. Вона дає почуття затишку й тепла, захищеності від негоди та бід. Стасик Петрусенко, як і багато інших дітей, мав дім, в якому він зростав поруч із люблячими батьками, зустрічався з друзями, грався з котом Маркізом. А потім у його рідне місто прийшла біда, яка змусила хлопчака залишити звичний світ і вирушити в мандри у пошуках нового місця сили.

Історію про лихо, яке принесла війна, і про дружбу, яка рятує у найважчих обставинах, розповідає народний депутат України, співзасновник ГО «ВПО України» Максим Ткаченко.

Як ви дізналися про родину Петрусенків?

Майже півроку тому на одному з благодійних заходів я познайомився з військовим кореспондентом Петром Волощенко з позивним «Стоун». Дізнавшись, що ми допомагаємо військовим і переселенцям, він поцікавився, чи не допоможемо ми родині з Бахмуту. Петро розповів, як під час обстрілу в одному з двориків напівзруйнованого Бахмуту він зустрів хлопчика, який шахтарською киркою з обламаним держаком допомагав батькові колоти дрова, аби приготувати вечерю. Стасик показав військовим свою спалену квартиру й познайомив з батьками й братиком Олексійком. Родина провела дев’ять місяців під вогнем. Взимку жили без опалення і світла, без води й газопостачання. Їжу готували в пічці, облаштованій у сміттєпроводі. Не виїжджали, тому що боялися людської байдужості.

Петро переконав Петрусенків виїхати з Бахмуту й допоміг організувати рятувальну операцію. Ще б трішки пізніше і після штурму міста-героя не було б вже кого рятувати. Петрусенків перевезли до Чернівців, а Петро став для них другом і рідною людиною - хрещеним Стасика.

Побачивши відео з обсмаленими стінами, побитими перегородками, я здригнувся. Страшно уявити, що пережила ця родина і в яких умовах перебувала. Залишитись осторонь було неможливо, тож після знайомства з Петром ми з соратниками й однодумцями почали збирати кошти.

Хто допоміг бахмутянам отримати й облаштувати нове житло?

Це результат спільних зусиль представників ГО «ВПО України», волонтерів, учасників благодійних аукціонів Олександра Пономарьова, Юрія Горбунова і Михайла Хоми, Благодійного фонду HOPE UA та його засновника Ігор Гринкевич.

Стасик і його близькі хотіли оселитися ближче до рідного краю, тому їм придбали квартиру в Дніпрі. Волонтери ГО «ВПО України» зробили ремонт, привезли меблі й купу різних необхідних у побуті дрібничок. Сподіваюся, що на новому місці родина буде щасливою.

Чи будете ви й надалі допомагати ВПО із житлом?

Забезпечення житлом постраждалих від війни – наше першочергове завдання як парламентарів, волонтерів, патріотів. Громадська організація «ВПО України» щодня працює задля більших можливостей у пошуку та наданні нових осель для переселенців. У співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями ми знаходимо ресурси, щоб забезпечити переселенцям гідне життя, тобто надати житло, працевлаштувати, задовольнити освітні й культурні потреби https://www.facebook.com/VPO.UA

Чи варто розповідати про одну врятовану сім'ю в країні, де зруйновані цілі міста? Варто, бо війна хоч і зробила безхатьками тисячі українців, - але не сплюндрувала наші серця, не зруйнувала наші сили до гарних справ, до благодійності, до підтримки заради спільної перемоги та життя під мирним небом.