Стати нардепом за $2,5 млн: затримано лідера політпартії, який вимагав гроші в підприємця

Стати нардепом за $2,5 млн: затримано лідера політпартії, який вимагав гроші в підприємця

Правоохоронці Києва викрили та затримали голову однієї із політичних партій та керівника її територіального осередку під час спроби шахрайського заволодіння грошима підприємця в обмін на включення його до прохідної частини списку партії під час парламентерських виборів.

Затриманим готують підозру за фактами шахрайства та зловживання впливом.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора 9 червня.

За даними слідства, голова політпартії у змові з очільником територіального осередку політсили вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн дол. Обіцяли включити його до прохідної частини списку партії на виборах до Верховної Ради для отримання таким чином мандата народного депутата.

Окрім того, затримані обіцяли підприємцю призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада мала б стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар’єри.

Гроші повинні були передаватись спільникам згідно з графіком, який склав голова партії. Сума першого внеску – 50 тис. дол. Саме під час отримання першого траншу правоохоронці й затримали голову політичної партії та керівника її територіального осередку.

За місцем роботи затриманих тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, народний депутат, ексчлен "Слуги народу" Олексій Ковальов співпрацює з окупантами в тимчасово захопленому Херсоні.

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