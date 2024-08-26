Статистика не тішить: у МОЗ повідомили, скільки випадків захворюваності на коронавірус є за три місяці

Треба бути дуже уважним та обережним.

За три місяці в Україні протягом захворюваність на COVID зросла майже у 13 разів. Так, станом на неповний місяць серпня зафіксовано понад 26 тисяч коронавірусної хвороби.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

У червні було зафіксовано 2300 випадків, а у липні – 11, 5.

"Дуже важливо дотримуватися рекомендацій, щоб убезпечити себе", – наголосила вона.

Вона закликала громадян у разі симптомів захворювання проконсультуватись онлайн та лікарняний дистанційно. Як відомо, така можливість з'явилась в Україні в часи пандемії 2019-2021 років.

"Якщо хвороба триває понад 5 днів, значить вона має більш складні симптоми і слід фізично звернутися до лікаря", – підсумувала Карчевич.

Нагадаємо, директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург повідомила, що у столиці збільшилась кількість важких випадків захворювання на COVID-19. Про це свідчить статистика госпіталізацій по Києву пацієнтів з діагностованою коронавірусною хворобою.

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