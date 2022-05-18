Статистика захворювання, бустерна доза і чи буде в Україні новий штам коронавірусу: відповіді головного санлікаря

Статистика захворювання, бустерна доза і чи буде в Україні новий штам коронавірусу: відповіді головного санлікаря

Лікар розповів про статистику захворювань на Covid-19, тенденцію щеплень проти коронавірусу і, чи чекати українцям на новий штам коронавірусу.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про нинішню ситуацію із захворюваннями на Covid-19.

За його словами, в Україні були зменшені обсяги тестування.

"Ми проводимо 3,5 тисяч тестувань - це з використанням швидких тестів і одна тисяча - це плр-досліджень.

Тестування зараз не проводиться лише у Донецькій і Луганській областях - регіонах, де зараз активно ведуться бойові дії.

Ми фіксуємо також зменшення бажання людей звертатися до своїх сімейних лікарів. Подекуди рівень тестування падав на 90 відсотків у перші тижні війни", - говорить лікар.

Зараз фіксують приблизно 4 тисячі нових випадків коронавірусу за тиждень. Є, на жаль, і летальні випадки.

"За минулий тиждень було зареєтровано 48 випадків смертельних випадків. Померла, на жаль, одна дитина", - повідомив Кузін.

Тестування проводяться на усіх рівнях. Наразі і плр-тести і швидкі тести є в надлишку на рівні первинної медичної допомоги.

"Тому при будь-яких ознаках такий тест буде проведено на безоплатній основі на рівні первинної медичної допомоги", - додав лікар.

Вакцинація бустерною дозою серед українців продовжується. Немає жодних правових чи епідеміологічних підстав відміняти чи призупиняти вакцинацію.

Але інфраструктура вакцинації зменшена. Наразі працює приблизно 2,5 тисяч пунктів щеплень. Понад 500 мобільних бригад і 134 центрів масової вакцинації населення.

"Ця інфраструктура продовжила свою роботу. Якщо раніше ми робили приблизно 100 тисяч щеплень за добу, то зараз середні темпи є доволі низькі - це 50-60 тисяч щеплень в тиждень. І ми спостерігаємо подальшу тенденцію до зменшення цієї кількості. Вже зараз вакциновано у нас щонайменше 16 мільйонів населення України. Це 42 відсотки – показники не є достатніми, але вакцинація продовжується. Вакцина є в наявності", - зауважив Кузін.

Використовують переважно 2 типи вакцин: CoronaVac і Pfizer. З другого півріччя очікують на Pfizer, яка готова до використання. Це трішки інший тип вакцини, який потребуватиме менш суворих вимог до зберігання, транспортування, але показники ефективності залишаються такі ж самі.

Кузін також розповів, чи чекати українцям на новий штам коронавірусу в Україні, який зараз вирує у Китаї.

Точних прогнозів лікарі поки що дати не можуть через обмежений об'єм інформації. Вони зазначають, що поки що не варто лякати, що в Україні буде нова хвиля коронавірусу.

"В першу чергу ми продовжуємо молекулярний нагляд. По суті це секвенування тих вірусів, які циркулюють територією України. Спочатку війни понад 750 досліджень було проведено з усіх областей України. За результатами такого моніторингу ми поки що фіксуємо лише превалювання штаму "Омікрон". Тобто нічого незвичайного поки що немає.

По-друге, ми маємо враховувати сезонність. Як не як, люди влітку перебувають на свіжому повітрі, а не в закритих приміщеннях.

І третє: більше штамів потрапляють в країну саме через міграцію населення і міжнародні подорожі. Кількість таких подорожей зараз мінімальна.

Допоки жодних додаткових хвиль коронавірусу ми не очікуємо. Але дійсно зараз деякі країни стикаються з погіршенням епідеміологічної ситуації, тож ми продовжуємо моніторинг.

Відомо, що деякі люди, які через війну виїжджають зараз за кордон, мають проблеми зі своїм вакцинальним статусом. Вони не можуть підтвердити свого щеплення.

На це Кузін відповідає, що зараз максимально спрощений механізм підтвердження щеплень.

Були розроблені необхідні вказівки, які передали на рівень ЄС і МОЗ інших країн.

"Є 5 можливих документів, які можуть мати з собою переміщені особи на території ЄС або інших країн. Будь-який з цих документів є підтвердженням факту проведення щеплення:

історія розвитку дитини;

карта профілактичних щеплень;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

медична картка амбулаторного хворого;

довідка про проведення щеплення.

Будь-яка з цих форм може бути представлена в органи охорони здоров'я тієї країни, де зараз перебуває людина і по суті це є підтвердження вакцинального статусу", - розповів лікар.

Таку довідку зараз можна отримати навіть шляхом дистанційного листування через месенджери зі своїм лікарем, який перебуває в України.

"Її можна отримати у вигляді фотографії або пдф-файлу. Тобто механізм зараз спрощений, відповідні інструкції є.

Але я би радив, щоб люди, які проводять зараз щеплення, все ж таки за можливості брали з собою паперову форму довідки про проведення щеплення. Це спростить життя, якщо людина буде їхати за кордон", - підсумував Кузін.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями у країні.

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