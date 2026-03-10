- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 480
- Час на прочитання
- 2 хв
Квартири, земля та чутки про підозру в корупції: начальник Кременчуцького ТЦК подав декларацію
Декларація очільника Кременчуцького ТЦК Мазніцького викликала резонанс: ТСН.ua з’ясовував, що у ній вказано.
Начальник Кременчуцького районного ТЦК Олександр Мазніцький подав декларацію про доходи за 2025 рік і вразив своїми статками.
Про його доходи стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.
Нерухомість і земля
Дружина посадовця володіє двома квартирами у Хмельницькому:
1 квартира — площа 59 квадратних метрів, вартість на момент купівлі 245 тисяч гривень.
2 квартира має площу 46,9 квадратного метра, задекларована вартість 46 891 грн.
з 31 січня 2025 року родина орендує квартиру у Кременчуці, де фактично проживає.
Також у селі Устя Чортківського району Тернопільської області у дружини військкома є житловий будинок площею 151,1 квадратного метра. Нерухомість була придбана 4 липня 2023 року. Її вартість на момент купівлі становила 400 тисяч гривень. Тоді ж була куплена і земельна ділянка площею 0,2464 гектара.
Сам Олександр Мазніцький вказаний як власник земельної ділянки площею 2 гектари у селищі Чемерівці Хмельницької області.
Авто
2025 року посадовець BMW X3 2021 року випуску вартістю 880 тисяч гривень
Доходи
За рік військком отримав 500 526 гривень заробітної плати в Полтавському обласному ТЦК
Крім того, у декларації вказано:
16 150 гривень — дохід від надання майна в оренду;
1 600 гривень — благодійна або гуманітарна допомога.
У декларації вказано, що 23 грудня 2025 року Олександр Мазніцький взяв позику в розмірі 844 тисячі гривень.
Підозра
Як зазначає місцеве видання «Кременчуцька газета», минулого тижня начальнику Кременчуцького РТЦК Олександру Мазніцькому було вручено підозру за сприяння в організації схеми в ухиленні від мобілізації.
Журналісти стверджують, що Мазніцький наразі перебуває на лікарняному. За їхньою інформацією, запобіжний захід йому обиратиме слідчий суддя у столиці. Це може статися наприкінці тижня.
