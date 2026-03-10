ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
480
Час на прочитання
2 хв

Квартири, земля та чутки про підозру в корупції: начальник Кременчуцького ТЦК подав декларацію

Декларація очільника Кременчуцького ТЦК Мазніцького викликала резонанс: ТСН.ua з’ясовував, що у ній вказано.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Олександр Мазніцький

Олександр Мазніцький / © Кременчуцька газета

Начальник Кременчуцького районного ТЦК Олександр Мазніцький подав декларацію про доходи за 2025 рік і вразив своїми статками.

Про його доходи стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Нерухомість і земля

Дружина посадовця володіє двома квартирами у Хмельницькому:

  • 1 квартира — площа 59 квадратних метрів, вартість на момент купівлі 245 тисяч гривень.

  • 2 квартира має площу 46,9 квадратного метра, задекларована вартість 46 891 грн.

  • з 31 січня 2025 року родина орендує квартиру у Кременчуці, де фактично проживає.

Також у селі Устя Чортківського району Тернопільської області у дружини військкома є житловий будинок площею 151,1 квадратного метра. Нерухомість була придбана 4 липня 2023 року. Її вартість на момент купівлі становила 400 тисяч гривень. Тоді ж була куплена і земельна ділянка площею 0,2464 гектара.

Сам Олександр Мазніцький вказаний як власник земельної ділянки площею 2 гектари у селищі Чемерівці Хмельницької області.

Авто

2025 року посадовець BMW X3 2021 року випуску вартістю 880 тисяч гривень

Доходи

За рік військком отримав 500 526 гривень заробітної плати в Полтавському обласному ТЦК

Крім того, у декларації вказано:

  • 16 150 гривень — дохід від надання майна в оренду;

  • 1 600 гривень — благодійна або гуманітарна допомога.

У декларації вказано, що 23 грудня 2025 року Олександр Мазніцький взяв позику в розмірі 844 тисячі гривень.

Підозра

Як зазначає місцеве видання «Кременчуцька газета», минулого тижня начальнику Кременчуцького РТЦК Олександру Мазніцькому було вручено підозру за сприяння в організації схеми в ухиленні від мобілізації.

Журналісти стверджують, що Мазніцький наразі перебуває на лікарняному. За їхньою інформацією, запобіжний захід йому обиратиме слідчий суддя у столиці. Це може статися наприкінці тижня.

Раніше ТСН.ua зібрав найгучніші випадки про тих, хто наживається на війні в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
480
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie