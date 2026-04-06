Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило чинного народного депутата України на набутті необґрунтованих активів. За даними слідства, вартість майна посадовця на майже 13 млн грн значно перевищує його офіційні доходи.

Що відомо про справу депутата

Слідство встановило, що протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником низки об’єктів нерухомості. Зокрема, йдеться про:

котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря у селі Коблево;

квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

Окрему увагу правоохоронці звернули на витрати на облаштування столичної оселі. Лише розробка дизайн-проєкту та ремонтні роботи в апартаментах коштували понад 5,5 млн грн.

«Нардепу повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України», — уточнили в антикорупційних органах.

Як повідомили в РБК-Україна з власних джерел, підозрюваним справи про незаконне збагачення виявився Олександр Качний. Відомо, що він народний депутат Верховної Ради IX скликання від ОПЗЖ.

Олександр Качний за часів правління Януковича очолював Київську облраду, з якої пішов у відставку після Революції Гідності. Згодом керував фракцією «Опозиційного блоку» в області, а 2019 року обрався до парламенту від ОПЗЖ.

Повідомляється, що санкція статті «Незаконне збагачення» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора зареєстрував два кримінальні провадження проти скандальної народної депутатки Мар’яни Безуглої.