Статус біженця і тимчасовий захист: у чому різниця

Статус біженця і тимчасовий захист: у чому різниця

Українці можуть скористатися одним із правових статусів, передбачених міжнародним захистом в країнах Євросоюзу – можуть отримати тимчасовий захист або статус біженця. Чим відрізняється тимчасовий захист від статусу біженця, розбираємось разом с ТСН.ua

З початку війни, згідно з даними ООН понад 3 млн українців виїхало за кордон. 90 відсотків тих, хто залишив Україну, - жінки та діти.

Якщо ви прямуєте до країни Європейському союзові, який статус обрати - тимчасового захисту чи біженця, що треба зробити, щоб отримати відповідний прихисток, як довго можна перебувати в такому статусі та інша корисна інформація в матеріалі ТСН.ua.

Яка різниця між тимчасовим захистом і статусом біженця?

Тимчасовий захист призначений для того, щоб забезпечити негайний захист осіб, які втекли від збройного конфлікту чи війни. В такому разі не має потреби негайного звернення за міжнародним захистом, оскільки цей статус гарантує дозвіл на проживання. Адміністративні формальності щодо тимчасового захисту в такому разі зведені до мінімуму через невідкладність ситуації.

Статус біженця є індивідуальним правом, щоб його отримати, потрібно звернутися до компетентних органів країни в якій ви перебуваєте. Останні визначають, чи дійсно ви в небезпеці й згідно з цим надають чи не надають статус біженця. Якщо з'являються докази про інше, статус біженця може бути переглянутий.

Кому надається статус біженця та статус тимчасового захисту?

Отримати тимчасовий захист можуть:

громадяни України, які залишили територію України через війну,

особи з іншим громадянством, які легально проживали на території України,

особи без громадянства, які можуть довести, що вони легально проживали в Україні на підставі чинного дозволу на постійне проживання і які не можуть безпечно повернутися до країни свого походження.

Отримати статус біженця може будь-яка особа, яка рятується від війни чи переслідувань.

Чи тимчасовий захист вводиться в дію автоматично, а що потрібно зробити, щоб отримати статус біженця?

Органи держави-члена ЄС, де ви перебуваєте, повинні повідомити вас про ваше право на тимчасовий захист . Далі ви повинні звернутися до органів влади за дозволом на проживання для тимчасового захисту, і слідувати їхнім вказівкам у рамках національного процесу. Переміщеним українцям, які отримують тимчасовий захист, повинні видати документ, який пояснює зрозумілою їм мовою їхній статус та права.

. Далі ви повинні звернутися до органів влади за дозволом на проживання для тимчасового захисту, і слідувати їхнім вказівкам у рамках національного процесу. Переміщеним українцям, які отримують тимчасовий захист, повинні видати документ, який пояснює зрозумілою їм мовою їхній статус та права. Щоб отримати статус біженця потрібно подати заявку або під час в’їзду до країни, повідомивши про це офіцера прикордонної служби, або звернутися до компетентних органів країни до якої ви переїхали після перетину кордону. Після спеціальної адміністративної та юридичної процедури, яка може тривати до 6 місяців можна отримати статус біженця. На цей період потрібно здати паспорт відповідним установам.

Чи будь-де можна отримати тимчасовий захист та статус біженця?

Тимчасовий захист надається в будь-якій країні ЄС.

надається в будь-якій країні ЄС. Згідно Дублінською конвенцією на статус біженця можна подати документи та отримати дозвіл лише в першій країні, кордон якої ви перетнули.

Де можна проживати в залежності від наданого статусу?

Тимчасовий захист не обмежує вибір місця та країни проживання. Можна проживати у знайомих, родичів, друзів, волонтерів, в місцях призначених для цього громадськими організаціями чи державою. Можна змінювати не лише житло, а й країну проживання.

Біженцю не можна виїхати з країни до моменту отримання статусу і можна жити лише в місцях, передбачених для біженців державою в якій він перебуває.

Як довго можна перебувати в статусі біженця чи тимчасового захисту?

Особи, яким наданий статус тимчасового захисту згідно з директивою Європейського Союзу від 4 березня 2023 року можуть перебувати в країнах Євросоюзу один рік, тобто до 4 березня 2023 року з можливістю продовження цього терміну ще на один рік залежно від ситуації в Україні.

Знаходитись в статусі біженця можна безстроково на час існування підстав його надання.

Чи можна зразу шукати та приступати до роботи в країні, де шукаєте прихисток?

У випадку статусу тимчасового захисту зразу можна працювати, статус біженця надає право працювати лише після отримання цього статусу, тобто через 6 місяців, а то і більше.

Чи можуть навчатися діти?

Так, діти як українців, що отримали тимчасовий захист, так і громадян, які отримали статус біженця у віці до 18 років мають право навчатись в закладах освіти на рівні громадян ЄС.

Чи надається доступ до соціального забезпечення та медичного обслуговування?

Не залежно від статусу - тимчасового захисту чи статусу біженця переселенець має право на медичну, соціальну допомогу, щомісячну грошову допомогу.

Чи можна повернутися до України?

Переселенець зі статусом тимчасового захисту може повернутися до України у будь-який час, переселенець, який подав заяву на отримання статусу біженця не може залишати країну в якій подав заяву на отримання статусу протягом її розгляду (тобто до 6 місяців і більше).

Отримавши тимчасовий захист, чи можна потім отримати статус біженця?

Ні. Право на тимчасовий захист є доповненням до права на звернення за міжнародним захистом.

Якщо зразу не подав заяву на отримання статусу біженця, чи можна це зробити потім?

Заяву на отримання статусу біженця можна подавати в будь-якій час.

Отже, статус біженця - оптимальний варіант для тих, хто не має родичів чи знайомих за кордоном, не може знайти прихисток, не має коштів для проживання в країні.

Переваги статусу тимчасового захисту:

отримати забезпечення, доступ до праці можна зразу з моменту звернення, а не очікувати до 6 місяців поки приймається рішення про надання статусу біженця;

можна зразу а не очікувати до 6 місяців поки приймається рішення про надання статусу біженця; в будь-який момент можна безперешкодно повернутися до України.

статус тимчасового захисту можна отримати в будь-якій безпечній країні Європейського Союзу на відміну від статусу біженця, який можна отримати лише в тій країні, кордон якої ви перетнули першою;

Зважте, що приймати рішення щодо отримання того чи іншого статусу потрібно після отримання повної інформації від офіційних органів країни перебування.